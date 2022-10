Drie nieuwe confraters toegevoegd aan Confrerie van het Ezelskruiske

Zaterdag 1 oktober heeft de Confrerie van het Ezelskruiske drie nieuwe confraters toegevoegd aan zijn rangen. Ditmaal viel de eer te beurt aan Tine Neyrinck, dochter van wijlen Jacques Neyrinck en nu boegbeeld van Jack & the Tramstations, bokster Oshin Derieuw, tweevoudig wereldkampioene boksen en Francis Bruneel, ere-directeur PTI Kortrijk.

De inhuldigingsceremonie waarop deze confraters werden opgenomen in de confrérie berust op een oude legende die zich zou afgespeeld hebben op aswoensdag en waarbij de pastoor zich diende te laten verontschuldigen. Daarom besloot hij zich tijdens de aswoensdagviering te laten vervangen door de koster. Die kon echter de Latijnse woorden “Memento homo, quia pulvis est et in pulverem reverteris”, niet onthouden. Uiteindelijk sprak de pastoor hem toe: “Ge zijt ezel geboren en ge gaat ezel sterven “. “Ha,” zei de koster, “dat zal ik wel onthouden!” en met deze woorden gaf hij die dag de Kuurnenaren hun assekruisje. (BRU)