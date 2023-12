Drie laureaten gehuldigd bij Koninklijke Harmonie van de Congregatie

De Koninklijke Harmonie van de Congregatie vierde het Sint-Ceciliafeest.

Het muzikantenfeest was naar jaarlijkse gewoonte een voltreffer met veel muziek en amusement. De muzikanten stapten in de namiddag op door de straten van de Bosmolens om de mensen te verblijden met hun vrolijke klanken en wendden zich daarna naar hun lokaal in de Kerkstraat 11. ’s Avonds trok de groep met meer dan 100 personen naar ’t Hoornaerts in Kachtem voor een gezellig avondfeest met lekker eten en muziek. De laureaten van de harmonie waren dit jaar met zijn drie. Lore Quartier (saxofoon), Ine Zutterman (klarinet) en Anne Brinckman (piano en fluit) werden op gepaste manier gehuldigd en in de bloemetjes gezet. (MV)