Drie kandidaten voor Prins Carnaval 2023:“Carnaval leeft hier nog”

Op de elfde van de elfde nodigde de Carnavalsconfrerie De Kandeeleters Menen alle carnavalisten en sympathisanten uit in het cc Kaffee voor de officiële opening van het carnavalsseizoen. Dat kondigt zich veelbelovend aan met liefst drie kandidaten die meedingen naar de titel van Prins Carnaval Groot-Menen 2023.

De verkiezing zal samen met het kindercarnaval op zaterdag 4 februari plaatsvinden in zaal Park ter Walle. Dan zal Prins Danny III – drie jaar na zijn aanstelling in 2020 – eindelijk zijn opvolger kennen. De drie kandidaten zijn Sunny Kumar (33), Kurt Verheecke (40) en Jeannick Clauw (59).

“Als Sunny wint, wordt hij keizer. Wie tweede eindigt, wordt in dat geval sowieso prins carnaval”, weet Eddy Demeyere van de Kandeeleters. “We kijken er erg naar uit om na de moeilijke coronajaren opnieuw de draad op te nemen. Het carnavalsweekend met de kermis, de boemelavond in de centrumcafés en de stoet is voorzien voor het weekend van 4 en 5 maart.”

Ik heb geen ervaring als carnavalist. Maar mijn vader zaliger was prins carnaval en zelfs keizer van Torhout – Jeannick Clauw

Kandidaat Kurtje Verheecke van de Orde van de Vrije Carnavalisten zag vorig jaar zijn kandidatuur in het water vallen door de corona-afgelasting. “Ik was toen erg ontgoocheld, want ik had er heel wat geld en energie ingestoken. Men heeft me moeten overtuigen om verder te doen met onze nog erg jonge carnavalsvereniging. Maar nu kijk ik met mijn medekandidaten uit naar wat een toffe verkiezingsavond belooft te worden”, klinkt het.

Keizer Sunny?

Ook Jeannick Clauw stelde zich eerder al kandidaat in coronatijden. Hij is een vrij nieuw gezicht in het carnavalswereldje. “Ik heb geen ervaring als carnavalist. Maar mijn vader zaliger was prins carnaval en zelfs keizer van Torhout. Daarom beschouw ik het een beetje als mijn taak om me kandidaat te stellen. Veel mensen kennen me als de komiek van Menen. Hoe meer plezier ik kan maken, hoe beter. Ik word ook vaak gevraagd als dubbelganger van Sinterklaas en de Kerstman. Ik kan rekenen op de steun van café Het Kapittel in de Rijselstraat. Misschien wordt het café van bazin Sarah Wauters wel de thuisbasis van een nieuwe carnavalsgroep.”

Aan ervaring geen gebrek bij Sunny Kumar. Prins Sunny I van Menen 2011 en 2012, maar ook prins carnaval West-Vlaanderen 2018, kan de derde keizer van de grensstad worden.

“Geert Dutoit, de huidige keizer, heeft laten weten dat hij zijn stok opzij zet. Zo mag ik me na 11 jaar weer kandidaat stellen en proberen om keizer te worden. De drie kandidaten zijn hét bewijs dat carnaval in Menen nog leeft. Ik ken Kurt al lang en ik ben goed bevriend met Jeannick. Vorig jaar hielp ik hem nog om zijn show voor te bereiden. Maar omdat de titel van keizer plots vacant is, staan we nu ongepland tegenover elkaar.”

“Ik kan rekenen op de steun van de Kandeeleters en voor mijn show krijg ik de medewerking van de Caloriebommetjes uit Roeselare.”