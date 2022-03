Drie fijne tochten met de mountainbike in Izegem

Sportievelingen moeten komende zondag naar het JOC in Izegem. KWB Izegem-Centrum organiseert voor de 19de keer een Pekkersmountainbiketocht. Wie een tocht van 30, 40 of 50 km ziet zitten, kan zondag inschrijven en zich helemaal uitleven op de tocht.

Zondag 20 maart organiseert KWB Izegem-Centrum voor het 19de jaar op rij een Pekkersmountainbiketocht. “We nodigen opnieuw iedereen uit die graag een fijne tocht met de mountainbike doet. Je kan kiezen voor een tocht van 30, 40 of 50 km.”, vertelt Christ Vierstraete, voorzitter van KWB Izegem-Centrum.

“We starten aan het JOC in Izegem, Krekelstraat 167. Je kan met een tocht beginnen tussen 7.30 en 10.30 uur. Inschrijven kan gewoon op zondagmorgen, iedereen is welkom en niemand hoeft te reserveren.”

Fiets huren

Het bestuur van KWB Izegem-Centrum kent intussen de kneepjes van het vak als het om mountainbikeroutes gaat. “We zijn ooit gestart omdat er vanuit KWB nationaal een vraag was om sportactiviteiten te organiseren en zo zijn onze tochten begonnen. We konden meteen op veel bijval rekenen. Tijdens de beste editie die we ooit organiseerden, konden we rekenen op 834 deelnemers. Intussen is dat aantal wel teruggelopen, maar we mogen jaarlijks toch 400 tot 500 deelnemers noteren en daar zijn we heel blij mee”, weet Yves Vierstraete, bestuurslid.

“Jaarlijks zien we meer en meer vrouwen deelnemen. Er zijn ook heel wat tieners die een tocht afwerken. Dat zien we natuurlijk graag gebeuren.”

Deelnemers die niet over een geschikte mountainbike beschikken, kunnen toch aan de tocht deelnemen. “Wie een fiets wil huren, kan contact opnemen met Christ Vierstraete. Hij zorgt dan dat er zondag een geschikte fiets klaarstaat.”

Helpende handen

Een tocht organiseren is één iets, maar er komt heel wat werk bij kijken. “Ik stippel de tochten altijd zelf uit en dan moeten alle pijltjes nog gehangen worden zodat de deelnemers hun weg terugvinden”, legt Johny Waelkens van het bestuur uit.

“Het is een hele opdracht om alle bewegwijzering in orde te maken en die dan nadien ook weer weg te halen. Naar volgend jaar toe mogen vrijwilligers zich zeker melden om te helpen, hetzij met bewegwijzeren of met het uitstippelen van een leuke tocht. Wie een handje wil toesteken is zeker meer dan welkom en mag contact opnemen met iemand van ons!”

KWB Centrum-Izegem organiseert in de komende periode niet enkel de mountainbiketochten, maar ook een aantal andere activiteiten. “Tijdens de paasvakantie kunnen gezinnen zich wagen aan onze verhalentocht ‘Op zoek naar de Paashaas’. De wandeling bestaat uit een tocht met QR-codes. Er is een verhaal voor gezinnen met kindjes onder de 10 jaar en eentje voor kinderen die ouder zijn dan 10.”

“Starten kan aan de Sint-Rafaëlschool.” klinkt het. “Op 8 mei organiseren we dan weer een ontbijt met bier- en chocoladetasting. We hopen op al onze activiteiten veel volk te mogen verwelkomen!”