Drie dagen kaartplezier op Keyte-kaarting

De liefhebbers voor het kaartspel kunnen zich opmaken voor een weekend vol kaartplezier. Kaartersclub De Kringbieders organiseert op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 maart de Keyte-kaarting in café De Kring in de Statiestraat 9.

Drie dagen staat het kaartspel centraal waarbij spanning, gezelligheid en een heerlijk biertje hand in hand gaan. “Met een inleg van slechts 2 euro per persoon is dit evenement toegankelijk voor iedereen, of je nu een doorgewinterde kaartspeler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond onder vrienden. Deelnemers nemen het tegen elkaar op en op het einde krijgen de winnaars telkens een fles Keyte van 75 centiliter als prijs. De deelnemers mogen ook manillen”, aldus Johan Lambrecht. De Keyte-kaarting is een jaarlijks terugkerend evenement, maar dit jaar is de organisatie voor het eerst in handen van De Kringbieders. “Voor ons is de bierkaarting geslaagd als iedereen zich heeft geamuseerd en we heel wat volk hebben mogen verwelkomen. Het draait bij ons niet om winnen, maar vooral om de gezellige sfeer, het samenzijn en het plezier aan de kaarttafel. Dat is waar De Kringbieders al jaren voor staan”, aldus Johan Lambrecht. De Kringbieders staan er bij het organiseren van het evenement niet alleen voor. “Zonder de inspanningen van Brouwerij Strubbe uit Ichtegem zouden wij dergelijke kaarting niet kunnen organiseren. Hun bijdrage maakt het voor ons mogelijk om van deze kaarting een echte topeditie te maken. We zijn als club dan ook dankbaar voor deze samenwerking met Brouwerij Strubbe.”

Gezelligheid

Het bestuur wil van de gelegenheid ook gebruikmaken om hun club even in de kijker te zetten. “We zijn een kaartersclub met een twaalftal leden, allemaal vijftigplussers. Iedere tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, komen we samen om te kaarten. Bij ons draait het om sportiviteit en gezelligheid. De Keyte-kaarting is het ideale moment voor geïnteresseerden om ons als club te leren kennen”, klinkt het. (KeMa)