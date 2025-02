Doskom voorziet kaas- en breugelavond

Volleybalclub Doskom Moorslede organiseert op vrijdag 28 februari voor de eerste keer haar kaas-en breugelavond. “Maar eigenlijk is dit evenement al uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie”, aldus het bestuur van de sportvereniging.

Groei bij Doskom

Het gaat goed met volleybalclub Doskom Moorslede. De club telt momenteel een vijfenveertigtal leden. In januari werd er in competitie gestart met een U11-team. “Daarnaast hebben we ook een U13, een U15 en seniorenploegen in de derde en eerste provinciale”, aldus Alain Winne, bestuurslid bij de volleybalvereniging. Om geld in het laadje te krijgen, organiseert Doskom sinds 1999 een kaas- en wijnavond. “We startten het evenement in de toenmalige zaal Patria. Via speler Filiep Lapauw bestelden we toen kaas in de kaasmakerij van Passendale.” Toen de Patria werd afgebroken verhuisde Doskom met het evenement naar zaal den Ommeganck in Dadizele. In 2002 werd G. C. De Bunder gebouwd, waarna de kaas-en wijnavond in 2023 terug naar Moorslede verhuisde. “Sinds 2003 organiseren we telkens ook een tombola met tal van leuke prijzen. Die is er dit jaar opnieuw.”

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie dat Doskom in zee gaat met Geka Kaas uit Moorslede. “Die samenwerking wordt elk jaar erg gesmaakt. Dit jaar kiezen we wel voor het eerst voor een kaas-en breugelavond. Op die manier kunnen we ook mensen lokken die misschien minder liefhebber zijn van kaas en wijn.” Het bestuur van Doskom verwacht ook dit jaar een mooie opkomst. “Jaarlijks mogen we toch een driehonderdtal enthousiaste eters verwelkomen. Voor de werking van onze club is dit een heel erg belangrijk evenement.”

Kaarten zijn de komende weken verkrijgbaar via de spelers en het bestuur van Doskom. Volwassenen betalen 22 euro. Voor kinderen tot 12 jaar betaalt men 12 euro. In die prijs zit een welkomstdrankje inbegrepen. Het bestuur van Doskom voorziet ook muzikaal evenement. Aanschuiven in G. C. De Bunder kan vanaf 19.30 uur. (BFER)