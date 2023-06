DOS wint ‘Coupe d’Europe – Five Pins for Clubteams’

De Roeselaarse biljartclub Door Oefening Sterk heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd door in het Deense Ikast de Coupe d’Europe Five Pins for Clubteams te winnen. Five Pins is een spelsoort in het carambolebiljart, die in de tweede helft van de jaren 60 van de twintigste eeuw in Italië en Argentinië razend populair werd en naar andere landen is overgewaaid.

De vijf leden van Door Oefening Sterk Roeselare, die als Belgische ploeg werd afgevaardigd naar het internationaal tornooi, reisden op maandag af naar Denemarken, waar ze genoten van enkele toeristische uitstapjes. Op woensdagavond konden Gianluca Memmi, Kim Henriksen, Maxime Jublot, Patrick Engelbos en Peter Debaes de biljarts testen. “Op donderdag stonden de wedstrijden van de poule-fase op het programma, waarbij D. O. S. Roeselare in de eerste wedstrijd de maat nam van het Franse Morangis: 5 – 0. Achtereenvolgens gingen het Deense Randers met 4 – 1 en het Tsjechische Kladno met 4 – 1 voor de bijl. In de kwartfinale kreeg de biljartclub uit Roeselare felle tegenstand van het Deense SKD. Uiteindelijk besloot een relais 200 tegen 168 in het voordeel van Door Oefening Sterk. De leden van de Roeselaarse club waren door het dolle heen, want eerder verrassend stonden zij in de halve finale!” vertelt een enthousiaste voorzitter Peter Debaes. “In de halve finale wachtte het Duitse Friescacker Billiard Club, Brandenburg. Een bijzonder sterke tegenstander, gezien deze ploeg op één speler na, het voorbije jaar nog brons veroverde op het EK voor landenteams. In de eerste wedstrijd moest Kim Henriksen het onderspit delven tegen de huidige beste Duitse speler Max Gabel. Ook het dubbelspel werd verloren, maar dankzij een met winst bekroonde uitstekende prestatie van Maxime Jublot zou opnieuw een relais – wedstrijd naar 200 punten spelend door het team bepalend zijn. In deze partij wisten Gianluca Memmi en ikzelf goed stand te houden en de achterstand te beperken. Kim Henriksen speelde zijn beste biljart ooit en wist de kleine achterstand om te zetten in een mooie voorsprong, waardoor de Duitse topper Max Gabel onder serieuze druk kwam te staan. Hij wist weliswaar de achterstand te verkleinen, maar een opperbeste Maxime Jublot besloot de wedstrijd in een 200 tegen 160 eindstand in het voordeel van D. O. S. Roeselare”, aldus de bankbediende bij KBC Roeselare.

Winst is binnen

“In de finale wachtte het Deense BK Grondal, die de topfavoriet BK Ikast versloegen in de andere halve finale. Wij startten sterk met winst van Maxime Jublot in het enkelspel en winst van Gianluca Memmi en mijzelf in het dubbelspel. Kim Henriksen verloor weliswaar zijn wedstrijd met één luttel puntje. In de beslissende relais spelend naar 200 punten, startte Gianluca furieus en bouwde meteen een voorsprong van 20 punten uit. Ik geraakte niet echt in mijn spel, waardoor de Denen weer in de wedstrijd kwamen. Kim Henriksen speelde zijn wedstrijddeel met volle vertrouwen en maakte schitterende punten, zodat Maxime Jublot met voorsprong het laatste wedstrijddeel kon aanvatten. Hij speelde de ene meesterlijke capolavoro na de andere. En met hier en daar ook een tikje geluk werden de Denen van BK Grondal met 200 tegen 153 ingeblikt! “Favoloso!” zoals de Italianen het roepen. De winst was binnen!” glundert de speler-voorzitter van de biljartclub die zijn thuishaven heeft in The New Arena in de Ardooisesteenweg in Roeselare. “In de vorige zes edities was het ons niet gelukt, maar deze keer mochten wij met de schaal van Coupe d’Europe – Five Pins for Clubteams pronken in het Deense Ikast”, besluit Peter Debaes. (FD)