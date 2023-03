Dorp op Stap doet schenking aan De Wijzer

Na 20 jaar houdt Dorp op Stap op met haar tweejaarlijkse concerten voor de inwoners van Aarsele. De groep bouwde al die jaren een mooie organisatie op en besliste om de overgebleven budgetten te schenken aan een project dat de leden na aan het hart ligt. Hun keuze viel op basisschool De Wijzer, waar ze de kinderen willen trakteren op fijne culturele momentjes. Een eerste staat op 24 maart gepland.

Twintig jaar lang organiseerde Dorp op Stap om de twee jaar een interessant concert. Na tien edities hield de organisatie er vorig jaar mee op. “Het begon allemaal toen Aarsele werd verkozen om in de stadsschouwburg van Kortrijk langs te gaan met een aantal geïnteresseerden en dat in het kader van het Festival van Vlaanderen. We mochten er een klassiek concert bijwonen”, vertelt Walter Van Keirsbulck. “Zo konden we Aarsele promoten. Dankzij sponsoring konden we het project voortzetten, ook toen de tussenkomst van het Festival van Vlaanderen wegviel. Later ging Dorp op Stap voor de organisatie in zee met het Davidsfonds Aarsele-Kanegem en Markant.”

Verteller op bezoek

“Maar na tien mooie edities hadden we vorig jaar in de Aarseelse Sint-Martinuskerk ons slotconcert”, vult Ivan Van Cauwenberghe van het Davidsfonds aan. “Er bleven wel wat middelen over en die wilden we graag nuttig besteden. Dat overgebleven budget van 2.500 euro moest voor ons naar iets cultureels gaan én zeker ook naar onze jeugd.” Zo kwam Dorp op Stap in contact met basisschool De Wijzer in Aarsele. Directeur Luc Alvoet verwelkomde de organisatie met open armen. “Het is niet altijd eenvoudig om iets cultureels op poten te zetten voor onze klassen”, vertelt hij. “Vaak moeten we op verplaatsing, maar dat kost allemaal veel geld. Met de maximumfactuur in het lager onderwijs zijn dat jammer genoeg soms de eerste dingen die geschrapt worden.”

Intussen kunnen de schoolkinderen alvast uitkijken naar een eerste cultuurproject. “Op vrijdag 24 maart mogen we een bijzonder iemand op de school verwelkomen”, licht coördinator Katrien De Roo van het Davidsfonds toe. “Die dag komt Frank Cools langs. Hij is auteur, verteller en naar eigen zeggen ook ‘zanger van schone liedjes’. Hij brengt een programma voor de lagereschoolkinderen van de eerste en tweede graad rond het beste van Annie M.G. Schmidt en voor de derde graad speelt hij ‘Verhalen op sandalen’. Ook de kinderen van De Wijzer Kanegem komen trouwens meegenieten die dag.”

De eerste samenwerking tussen Dorp op Stap, het Davidsfonds en basisschool De Wijzer smaakt alvast naar meer. “We hopen in de toekomst nog vaker te kunnen samenwerken rond literatuur en iets structureels te kunnen opbouwen met de school”, wenst Ivan. (LDW)