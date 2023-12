Donderdag Trappers vieren kampioenen

De Donderdag Trappers zetten hun kampioenen van het voorbije fietsjaar in de bloemen. De Donderdag Trappers en de Donderdag Trapsters starten elke donderdag om 14 uur voor een fietstocht aan café ’t Paradijs in de Grote Veldstraat. Iedereen die dat wil, kan op donderdag aansluiten bij de groep. Dames en heren rijden wel apart. Het fietsseizoen van de Donderdag Trappers loopt van de eerste donderdag van februari tot de laatste donderdag van november. Over die periode wordt ook een kampioenschap georganiseerd. Wie het meeste aantal kilometers afhaspelt, wordt tot kampioen of kampioene gekroond. Bij de heren werd Daniel Vandeputte kampioen met 2.396 km. Bij de dames eigende Isabelle Terryn zich de kampioenstitel toe met 1.541 km. (BCH/foto JCR)