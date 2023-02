Doelpuntenkermis in provinciale finales MOEV in Sportpark De Schorre: 25 goals in vier wedstrijden

Vorige week woensdag werden in Sportpark De Schorre in Oostende de provinciale finales van MOEV gespeeld.

Er stonden vier wedstrijden op het programma: miniemen, kadetten en scholieren jongens en dames. Bij de dames ging de titel naar St. Aloysius Diksmuide, dat met 4-1 won van GO! Atheneum Ieper. Bij de miniemen jongens versloeg GO! Athena Oostende campus Pegasus Edusport de Kortrijkse Rhizo Lifestile- en Sportschool met 4-2. De kadetten van GO! Athena Oostende (spelers van KV Oostende) moesten met 1-6 de duimen leggen tegen GO! Atheneum Ieper en bij de scholieren won Sportschool Kortrijk met 5-2 van GO! Atheneum Ieper.

Op de foto links de miniemen van GO! Athena campus Pegasus Edusport Oostende met bovenaan Bernardo Goncalves, Viktor Rysgaard, Mats Bossier, Ole Sienaert, Liam Hendrickx, Maxim Beauprez, Shoaib Islami, Obe Dedeyne, Simon Montmorency en Lars Wallaeys (directeur) en onderaan Emile Rabaey, Rens Focke, Mattiz Vanderostyne, Quinten Somers, Sam Vermeiren en Matteo Dejonckheere. Op de foto rechts de kadetten van GO! Athena campus Pegasus Edusport Oostende met bovenaan trainer Stijn Lammers, Kenny Wetchonga, Brian Nduwayo, Gilles Dejonghe, Zeno Vanacker, Lola Chuma, Lars Demeulenaere, Imam Bektimirov, Vassin Nedjadi en Clovis Sissou en onderaan Florent Hoti, Jaro Ide, Noa Ramakers, Hoeve Bortier en Seppe Vandenberghe.

