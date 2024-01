Doek valt over vzw Wervikse Recreatieruiters en -Menners

Het bestuur van de vzw Wervikse Recreatieruiters en -Menners (W.R.R.M.) doet de boeken toe. Daarmee komt een einde aan een traditie van meer dan 35 (!) jaar met de organisatie van de ‘Recreatiewandeling der Tabaksstreek per paard en koets’, traditioneel op 1 mei. De eerste editie vond plaats in 1987. Meteen verdwijnt een vaste waarde op de Wervikse evenementenkalender.

“Het is met gemengde gevoelens dat we dit bericht schrijven”, aldus het bestuur van W.R.R.M. op hun Facebookpagina. “De paardenwandeling in en rond Wervik op 1 mei is gedurende meer dan 35 jaar voor veel menners en ruiters het startschot van het wandelseizoen geweest.”

De organisatoren danken iedereen voor hun deelname gedurende al die jaren. “Ook aan de eigenaars van de locaties van onze stops, onze sponsors en de vele vrijwilligers, bedankt”, zo lezen we.

Rijke geschiedenis

Start en aankomst waren jarenlang aan café De Macote in de Stationsstraat. Gewezen postbode en cafébaas André Verhaeghe was de grote bezieler. Nadat hij en zijn echtgenote op welverdiend pensioen gingen, verhuisde de W.R.R.M. van locatie en waren start en aankomst sedert 2016 in de Robert Klingstraat. Tevens deed men vanaf dan, om diverse redenen, het stadscentrum niet meer aan waardoor een stuk nostalgie verloren ging.

De wandeling op 1 mei had alvast een lange en rijke geschiedenis. Er kwamen deelnemers uit heel de provincie, zelfs uit Oost-Vlaanderen en ook Noord-Frankrijk. Eén keer ging de paardenhoogdag niet door en dat was niet omwille van corona. Door nieuwe maatregelen van het ministerie van Landbouw in verband met het virus van mond- en klauwzeer, verbood burgemeester Johnny Goos zaliger de vijftiende editie in 2001.