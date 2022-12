Doek valt over Buurthuis Drie Gapers in Oostende

Na een periode van 27 jaar komt er een einde aan het ontmoetingscentrum Drie Gapers. Sinds begin de jaren negentig is op de hoek van het Gerechtsplein met de Timmermanstraat buurthuis Drie Gapers gevestigd.

De werking ervan groeide en bloeide. Vooral het eerste weekend van juli trok men alle registers open. Het tweedaags wijkfeest bestond onder meer uit een muzikaal luik en een grootste rommelmarkt. In de loop van 2021 sloot ontmoetingscentrum Drie Gapers de deuren met het oog op een grondige renovatie. Dit gooide roet in het eten van de wijkwerking, hoewel de vaste kern vrijwilligers ’s woensdags bleef samenkomen in de eetzaal van het nabij gelegen VTI. Het zijn ook de leerlingen uit de afdeling Bouw van het VTI die mee de renovatie voor hun rekening namen. Dit gebeurt in het kader van een Europees project, wat extra financiële middelen genereerde.

Vertraging

Uit het kabinet van schepen voor samenleven Maxim Donck (N-VA) vernemen we dat de renovatie van het ontmoetingscentrum vertraging heeft opgelopen. “Het duurt een tijdje voor de vereiste subsidies Oostende bereiken. Bovendien was het buurthuis in veel slechtere (bouwkundige) staat dan gedacht. Vooral de fundamenten en de vochtproblematiek waren een probleem. Toch kan de werking wat mij betreft verdergezet worden. Er is aan de vrijwilligers gezegd dat ze hun activiteiten konden verderzetten. In dat geval moesten de vrijwilligers wel verantwoordelijkheid nemen. Zo zou er een aanspreekpunt moeten komen. Ik denk aan een vzw of een feitelijke vereniging. Om dat traject te voltooien, is een wijkcoach aangesteld en budget voorzien. Helaas ketsten de verantwoordelijken dit voorstel af. Beide personeelsleden, afkomstig uit de Drie Gapers, werken nu in De Schaperye (Konterdam) en het Oud Hospitaal (wijk centrum). Het is niet mogelijk om voltijdse personeelsinzet te voorzien voor een eventuele nieuwe vereniging verbonden aan de wijkwerking van het vroegere OC Drie Gapers. Geen enkele andere vereniging heeft dit trouwens. Dit was mijns inziens ook niet nodig. De vereniging werkt al goed, met enthousiaste vrijwilligers. Om dat te ondersteunen, heb ik de wijkcoach de opdracht gegeven dat proces te begeleiden. Er is door mij ook gevraagd een lijst te bezorgen van alle goederen (tafels, bingomateriaal, …) die men nodig achtte om de activiteiten te organiseren. Stad Oostende was bereid om nieuw materiaal aan te schaffen. Ik heb echter nooit een lijst ontvangen.”

De Schelpe

“Geen probleem als men de werking niet op eigen kracht wou verder zetten. Er was ook de mogelijkheid om in het in de omgeving liggende OC de Schelpe een geheel afzonderlijke ruimte te krijgen, die we zelfs ‘Drie Gapers’ zouden noemen. Er was immers weerzin bij de huidige groep uit buurthuis Drie Gapers om tussen het publiek van de Schelpe te zitten, waardoor we een afzonderlijke ruimte wilden voorzien. Elke dinsdagmiddag en volledig afgezonderd hadden de vrijwilligers uit de Drie Gapers een ruimte kunnen krijgen. De Schelpe diende dit in te plannen in hun werking. De verantwoordelijken uit De Schelpe wilden dit onmiddellijk doen. Onder de vlag van de Schelpe zouden dan de activiteiten georganiseerd worden. Ook dit voorstel werd echter afgewezen. Nu alle overige voorstellen zijn afgewezen, rest nog de piste om samen te werken met wijkwerking Westerkwartier en eventueel van daaruit één en ander te vervolgen. Deze gesprekken zullen we volgend jaar moeten aanknopen. Ik sta voor alle duidelijkheid nog steeds open om tot een oplossing te komen, maar ik moet ook met een aantal zaken rekening houden. De betrokkenen mogen mij ook altijd een voorstel doen die we kunnen overwegen. Voor mij hoeft het alvast zeker niet de laatste maal te zijn dat de vrijwilligers uit het (vroegere) buurthuis samen kwamen”, aldus nog schepen Maxim Donck. (BVO)