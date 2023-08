Doek valt na meer dan 40 jaar voor toneelkring De Klisse in Bredene

Het is nu officieel: “Viva Minerva”, een komedie over het reilen en zeilen bij een vrije radio, is het allerlaatste stuk van toneelkring De Klisse geworden. Het wegvallen van enkele bestuursleden en spelers maar ook de vruchteloze zoektocht naar nieuw talent is De Klisse fataal geworden.

Met De Klisse verliest Bredene zijn oudste toneelkring. Meer dan 40 jaar bracht de kring jaarlijks minstens een stuk op de planken, eerst op die van Cruysduyne, later op die van MEC Staf Versluys.

Ooit een ruime spelerskern

De kring beschikte ooit over een ruime kern aan spelers, die met graagte alle genres speelden en zo het Bredense publiek meermaals een prachtige toneelavond bezorgden. Jos Stubbe, Erwin Poppe (beiden intussen overleden), Chris De Zaeytijdt, Luc Van Canneyt, Erik Poppe,… ze werden stuk voor een begrip bij toneelminnend Bredene.

“Corona heeft ons parten gespeeld -uiteindelijk konden we bijna 3 jaar lang geen nieuw stuk opvoeren- maar ook het tekort aan nieuwe, jonge talenten was nefast voor onze kring”, vertrouwde Rita Beuselinck, echtgenote van oud-voorzitter Oswald Degrande en zelf jarenlang van dichtbij betrokken bij de kring, toe.

Jeugdig talent

“Voor ons laatste stuk konden we rekenen op jong talent Maryse Remmerie. Maar Marysse studeert intussen verder en vindt geen tijd meer voor toneelspelen. Zo zijn er natuurlijk wat meer jongeren, die het eens proberen maar dn moeten afhaken.

Wegvallen trouwe leden

Onze spelerskern was intussen ook dermate klein geworden dat we telkens weer op zoek moesten naar gastspelers. Voor ons laatste stuk moest regisseur Gwen Deprez zelfs het script herschrijven en een rol, normaal gespeeld door een jonge acteur, aanpassen naar een oudere speler.”

Het wegvallen van trouwe (bestuurs)leden als Erwin Poppe en Jos Stubbe en het uitblijven van versterking voor het bestuur deed de resterende leden besluiten dat het mooi geweest was. In Bredene blijven hierdoor nog twee toneelkringen over: Boontje en De Coulisse.