Dit weekend (21-23 juli) opnieuw Bosmolens Ommegang en deze trouwe bezoekers kijken er alvast naar uit

Bob Van Maele: “Ooit eens thuis ontsnapt. Gevolg: huilende kinderen en groot jolijt bij de buren”

Band met de Bosmolens: “Ik ben geboren in ‘t stad Izegem. Maar na wat omzwervingen besloten om terug te keren en ons gevestigd in de groene long van Izegem: de Bosmolens.”

Leukste anekdote: “In de beginjaren trokken we altijd met de buren naar de feesten. De hele buurt was er in geslaagd mij naar huis te begeleiden en onder lichte dwang binnen te krijgen. Maar ik ontsnapte via de achterdeur. Gevolg: mijn kinderen, die toen nog klein waren, huilden, maar er was evenwel grote ambiance bij de buren. Ik ging trouwens op zoek naar een goede maat die volgens mij nog in de tent zat, maar eigenlijk op reis was.”

Editie 2023: “Op vrijdag Girls from Below en Ramkot, op zaterdag de dj’s.”