“Dit krijgt een plaats in mijn mancave”: Perskring Oostende reikt Vuurpijl uit aan comedian Mohsin Abbas

Comedian Mohsin Abbas is de laureaat van de Vuurpijl 2024 van Perskring Oostende. “De prijs is een mooie erkenning en krijgt een plaats in mijn mancave”, zegt de Oostendenaar.

“De Vuurpijl wordt jaarlijks door Perskring Oostende uitgereikt aan personen omwille van uitzonderlijke moed, opvallende creativiteit, bijzondere doortastendheid, kunstenaarschap, koppige lef, volgehouden durf, exceptionele vindingrijkheid, ontroerende solidariteit of mooie bescheidenheid”, duidt voorzitter Stefaan Kerger.

De leden van Perskring Oostende kiezen de laureaat. De prijs is een kunstwerk van Bart Simoens (Seamoose). Eerdere laureaten waren Tine Wyns, Tijdingen, de Oostendse revue, De Katrol, Flor Vandekerckhove, Colsol, Dement, Reginald Moreels, North Seal Team, Sebastien Dewaele en Iwein Scheer.

Bijzonder jaar

Mohsin Abbas is communicatiewetenschapper (UGent), werkte voor de stad Oostende en zat ook 3 jaar in de gemeenteraad (2019-2022). Hij zette in 2017 zijn eerste stappen als comedian. Hij nam deel aan wedstrijden en stapte soms zelf op organisatoren af met de vraag of hij het voorprogramma mocht doen.

Later had hij een Oostendse eindejaarsconference en in 2022-2023 speelde hij steeds langere sets. Vorig jaar pakte hij uit met zijn eerste volwaardige zaalshow ‘Moh’. Mohsin is één van de weinige comedians in Vlaanderen die werkt zonder boekingskantoor. Hij regelt alles zelf : van contact met organisatoren tot promotie. Hij werd ook ambassadeur van De Katrol.

Voor Mohsin Abbas (36) was 2024 een bijzonder jaar : hij nam deel aan ‘De Slimste Mens’ (Play 4) waar hij 3 afleveringen meedeed en vervolgens nog 5 keer terugkeerde in de finaleweek. Sindsdien is de verkoop van zijn shows enorm gestegen. Hij stopte bij Flanders Investment and Trade (FIT) en legde zich voltijds toe op optreden.

Dankbaar

Mohsin is dankbaar en vergeet niet. “Mijn echtgenote gaf me op de juiste momenten erg goede raad. Zo ook die keer dat ik mijn stoute schoenen aantrok en een job aannam op het kabinet van Tom Germonpré. Ik heb er bijna 3 jaar gewerkt maar het legde wel de basis. Later kreeg ik ook bij FIT kansen. En ik vergeet ook niet die organisatoren die in mijn geloofden in het begin van mijn carrière.”

En hij waardeert culturele centra die het aanvankelijk niet aandurfden om zijn show te programmeren : “Ze bellen me nu. Dat zal wel met mijn bekendheid van De Slimste Mens te maken hebben.”

Mancave

Mohsin Abbas : “Het was een bewuste keuze om voltijds op comedy te focussen. Door de ontploffing na De Slimste Mens wad dit het juiste moment. Aanvankelijk had ik 33 optredens. Die waren snel uitverkocht. Door de Moh-mania zijn er veel zalen bijgekomen. En ook die waren snel uitverkocht. Er staan nu al meer dan 70 optredens gepland tot eind 2026.”

Hij heeft ook plannen : “De eerste show is een kennismaking met Mohsin Abbas. In de tweede show zou dat wat intiemer zijn. Ik ben erg vereerd met deze Vuurpijl, want ik ben zot van Oostende. Als dat door zo’n groep mensen wordt gezien en gewaardeerd dan is dat een mooie bekroning op al het harde werk van de voorbije jaren. Het werk van Bart Simoens krijgt een mooie plaats in mijn mancave, naast de affiche van mijn eerste show.”