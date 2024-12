Dirk Noppe werd gehuldigd als deken van de Landelijke Gilde. De Meulebekenaar ontving familieleden, vrienden en collega’s bij hem thuis voor de koffie. Het avondfeest had plaats in oc Vondel. Op de foto zien we Dirk Noppe en echtgenote Ann Duyck centraal, samen met de bestuursleden van de Landelijke Gilde, burgemeester Dirk Verwilst en de schepenen. (LB/foto Luc)