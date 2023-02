Dirk Declerck volgt Cécile Verstraete op als voorzitter van Samana Bredene

Na meer dan twintig jaar heeft Cécile Verstraete een punt gezet achter haar voorzitterschap van Samana Bredene. “We nemen afscheid van haar als voorzitter, maar Cécile blijft wel actief als vrijwilliger”, verzekert haar opvolger Dirk Declerck. Een dubbelgesprek over het belang van een simpel bezoekje.

Dirk Declerck (70) ging deze week op bezoek bij zijn voorgangster, in haar nieuwe appartement in de Dorpsstraat. Uw krant mocht mee.

Tot zo’n tien jaar geleden heette Samana nog Ziekenzorg, een begrip in Bredene. “Onze werking is dezelfde gebleven”, verzekert Dirk. “We organiseren een tiental activiteiten per jaar. En natuurlijk zetten we jaarlijks ook een dagreis op touw. Voor wie zo’n hele dag uit fysiek niet meer aankan, organiseren we dan weer een halve daguitstap. Vaak met een toeristentreintje.” Samana Bredene bedient vandaag zo’n 150 chronisch zieken en andersvaliden. “Het lidmaatschap is gratis”, geeft Cécile aan.

Vrijwillig en gratis

Om Samana draaiende te houden, kan de voorzitter rekenen op 23 bestuursleden.

“We hebben ook vier chauffeurs, die gratis instaan voor het vervoer van onze leden naar de activiteiten, en verder zijn er nog zo’n zeven losse medewerkers.”

“De gemiddelde leeftijd van onze bestuursleden gaat stilaan de hoogte in. Ik ben er zelf 81”, zegt Cécile. “Gelukkig zijn er de laatste tijd enkele jonge gepensioneerden bij gekomen. Maar ook zij zijn al snel zestig jaar of ouder. Maar als ik zie hoe andere verenigingen vaak vruchteloos op zoek zijn naar vrijwilligers of bestuursleden, dan mogen wij eigenlijk nog niet klagen. Vergeet ook niet dat wij onze vrijwilligers niet kunnen betalen.”

“Onze vrijwilligers doen het ook niet voor het geld”, verzekert Dirk. “Ze doen het vooral omdat ze enorme dankbaarheid ervaren bij de leden.”

Eenzaamheid

Ook al organiseren de bestuursleden graag activiteiten, het hoofddoel van Samana blijft het bezoeken van de leden. “Op regelmatige basis krijgen al onze leden een vrijwilliger of bestuurslid over de vloer. Gewoon voor een babbeltje, om eens te kijken of alles goed met hen gaat. Let wel, we doen dat alleen als de leden er zelf om vragen. En niet alleen chronisch zieke of andersvalide leden krijgen ons op bezoek. We hebben ook alleenstaande leden, die vaak wat eenzaam zijn.”

“Gewoon voor een babbeltje, om eens te kijken of alles goed gaat: onze leden zijn daar heel dankbaar voor”

Om alle activiteiten betaald te krijgen, rekent Samana vooral op de nationale verkoop van lotjes. “Elke afdeling ontvangt dan een stukje van de opbrengst. Verder krijgen we ook gemeentelijke subsidies en toelagen van Samana nationaal. Gelukkig maar, want sinds corona hebben we het moeilijk om de rekening te doen kloppen. We hebben natuurlijk wel een spaarpotje, maar als je ziet dat een koffie- en taartnamiddag ons vroeger 400 euro kostte en vandaag 650 euro, dan begrijp je dat het rekenen en tellen is. Ook de zaalhuur (Samana is doorgaans te vinden in POC De Caproen, mm) is veel duurder geworden.”

Corona laat sporen achter

“Vergeet niet dat onze leden niets betalen, enkel een kleine bijdrage voor de activiteiten. Dat gaat dan om zes of tien euro”, geeft Cécile aan. “Onze leden hebben het doorgaans niet te breed. Meer vragen is uit den boze.”

Ook bij Samana heeft corona sporen achtergelaten. “Van de vrijwilligers is gelukkig niemand afgehaakt, ook al zagen we elkaar maanden aan een stuk niet of konden we geen activiteiten organiseren. We zijn echter wel wat leden verloren, die overleden zijn aan de gevolgen van corona. Maar er blijven steevast nieuwe leden bijkomen.”

Meer informatie over Samana Bredene vind je op de Facebookpagina met dezelfde naam. “Je vindt er onze activiteiten en je kunt langs die weg ook contact opnemen. Iedereen is welkom, ongeacht geloof, overtuiging, ras of stand”, verzekert Dirk.

