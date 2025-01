Dirigent Didier (75) neemt afscheid na 20 jaar Volta: “Ik zal vooral de kameraadschap en familiale sfeer missen”

Na een periode van 20 jaar inzet voor het koor Volta neemt Didier Debels (75) afscheid. De dirigent wordt binnenkort door de koorleden bedankt tijdens een uitgesteld Sint-Ceciliafeest.

Didier leeft voor muziek, koor en zang. “Muziek is mij blijkbaar met de paplepel ingegeven. Toen ik drie jaar was, begon ik piano te spelen. Mijn neef was koster-organist in de St.-Rochuskerk in Kortrijk en ik ging bijna iedere zondag naar het doksaal kijken en luisteren. In die kerk zong het St.-Rochus mannenkoor en zo kwam ik in aanraking met koormuziek. Mijn neef ging altijd even weg tijdens de preek. Op een dag, ik moet elf jaar zijn geweest, zei hij dat ik wel mijn plan kon trekken. Ik wist niet onmiddellijk waarover hij het had, tot de dirigent van het koor mij zei dat ik zou moeten begeleiden op het orgel. Zo begon mijn avontuur en het heeft mij niet meer losgelaten.”

“Wat mij betreft zijn de hoogtepunten de gospelconcerten in Deerlijk en Beveren-Leie en vooral het concert dat we samen met het koor van Neunkirchen en groot orkest vertolkten. Misschien toch even benadrukken dat het koor ondertussen al lang geen kerkkoor in de volle betekenis van het woord meer is. In 2016 zijn we Volta geworden en meer en meer de profane toer opgegaan. Zo kregen we er nieuwe en jongere leden bij.”

Kameraderie

“Het koor is altijd één positieve familie geweest. Van in het begin ijverde ik ervoor om de groep zoveel mogelijk samen te houden, ook na de repetities. Toen we nog repeteerden in de Kapel Ter Ruste, kregen we toelating om na de repetitie iets te drinken in de kapel. Eenmaal verhuisd naar het buurthuis de Statie, baatten we zelf de bar uit. Na de repetitie was er gelegenheid om even bij te praten.”

“Los van de fijne samenwerking bij het repeteren, zal ik vooral de kameraadschap en familiale sfeer missen. Zelfs tijdens de coronaperiode slaagden we erin om in contact te blijven en liederen op te nemen op video. Ik heb altijd video- en audio-opnames en montages gemaakt als ik er tijd voor had. Nu zal ik die tijd hebben.”