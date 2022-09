Diksmuide Verenigdt op autovrije zondag

Op autovrije zondag, 18 september, laten meer dan 40 Diksmuidse verenigingen en organisaties het publiek kennismaken met hun werking.

“Op zondag 18 september – autovrije zondag maken de auto’s in het centrum plaats voor de talrijke verenigingen die onze stad rijk is. Diksmuide verenigt er alle verenigingen. Zij mogen zichzelf tussen 11 en 17 uur voorstellen aan de inwoners en bezoekers. Velen doen dat met een stand, anderen met een demonstratie. Dat onze stad zal leven en verenigd zijn, is alvast zeker”, vertelt schepen Katleen Winne.

“Hun talrijke activiteiten en de inzet van vele vrijwilligers brengen mensen bij elkaar. Niet enkel in het centrum, maar ook in de dorpen. Al die levendigheid bundelen we nu samen in een evenement Diksmuide Verenigdt.”

Het evenement gaat niet alleen op de Grote Markt door, maar ook in de omliggende straten. “Er zijn meer dan 40 Diksmuidse verenigingen en organisaties die het publiek laten kennismaken met hun werking. Van sportclubs over welzijnsorganisaties tot sociaal-culturele verenigingen. Alle sectoren zijn aanwezig in de autovrije straten van het centrum”, aldus burgemeester Lies Laridon.

Drie podia

Er zijn promostanden, workshops, demo’s, optredens en nog veel meer. Het programma voorziet voor elk wat wils, van klein tot groot. Alles activiteiten zijn gratis en starten om 11 uur. Het programma met een bijhorend plan is te verkrijgen aan de infostand van Stad Diksmuide op de Grote Markt.

“Er zijn drie podia: de kiosk op de Grote Markt, een mobiel podium op de hoek van de Stovestraat met de Generaal Baron Jacquesstraat en één op het Kerkplein”, aldus schepen Winne. “We openen om 11 uur met een gastoptreden van de Retrofun Band en Marino Punk.”

Marathon

“Alles gaat door in de volgende straten: Grote Markt, Generaal Baron Jacquesstraat, Stovestraat, Wilgendijk, Vismarkt, Sint Niklaaskerk, Kiekenstraat en het kerkplein”, zegt Laridon. “Vanaf 10 uur start de 22ste Flanders Field Marathon op de Grote Markt. De deelnemers lopen door de beschermde IJzervallei om aan te komen op de markt in Ieper. In Diksmuide maken ze de lus langs Tervate en Stuivekenskerke via de IJzer.”

Fietsparking

Met de fiets kan je parkeren op de extra fietsparking op de Grote Markt. Parkeren met de auto kan bij het station, de IJzertoren, Colruyt of in de Fabriekstraat. De parking van Beerstblote is niet beschikbaar voor het publiek. Er is vrije doortocht via IJzerlaan, Maria Doolaeghestraat en De Breyne Peellaertstraat. Ook het Schoolplein, de Reuzemolenstraat en de Koning Albertstraat vallen buiten het parcours.