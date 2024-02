Jong en oud een aangename en ontspannende namiddag bezorgen is een opdracht die ze in het Dienstencentrum BEN graag ter harte nemen. Zopas leerden de aanwezigen wat Rummko is. Een aantal van hen maakte met groot enthousiasme kennis met dit spel. Anderen hielden het liever bij het klassieke manillen. Maar voor iedereen was het een aangename activiteit in BEN. Wil je weten wanneer er een nieuw aanbod aan spelletjes is, dan kun je contact opnemen met het Dienstencentrum. (foto JM)