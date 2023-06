Naar de jaarlijkse kermiskaarting in De Klijte in café De Arend kwamen 31 koppels. De finale werd gewonnen door Diederik en Nicolas Depover. Ze wonnen de finale tegen Monique Hossey en Evelyne Verpoot. Patrick Henin en Bert Degraeve versloegen voor de derde plaats Katrien Boudry en Niels Verhoest. We zien de winnaars, samen met cafébazin Rika Landuyt. (MDN/foto EF)