Didier is kampioen driebanden in Deerlijk

De meeste gemeentelijke kampioenen in de hobbysporten zijn gekend. Aan het rijtje is Didier Nichelson toegevoegd, als kampioen biljart (driebanden). Een laureaat met een hart voor de biljartsport. Hij won de finale en kreeg de titel en de attenties. De ereplaatsen waren voor Vincent Degloire en Philip Buysschaert.

Het centraal feestbestuur was erbij en schepen Louis Vanderbeken mocht de kampioen huldigen: “Een kampioen die niet aan zijn proefstuk is. Graag nodig ik hem en het bestuur uit op de gemeentelijke huldiging op zondag 12 november om 10 uur in het gemeentehuis. Dit in aanwezigheid van alle andere gemeentelijke kampioenen in de hobbysporten.” (MVD/foto MVD)