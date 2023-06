Meulebeke bezit twee bloeiende hengelclubs: de Lijnvissersclub Ter Borcht en de Kapellevissers. Op zaterdag 15 juli slaan de twee clubs de handen in elkaar om het derde hengelkampioenschap van Meulebeke te organiseren. “We zijn ten zeerste verheugd dat er opnieuw een vorm van samenwerking is tussen de twee Meulebeekse hengelclubs”, aldus Chris Boucké, voorzitter van de Kapellevissers. “Het is meer dan tien jaar geleden dat de eerste editie plaatsvond. Deze samenwerking opent nieuwe perspectieven. Het kampioenschap staat open voor alle inwoners van Meulebeke en de leden van de organiserende clubs. De inleg bedraagt 20 euro maar in die prijs is er ook een middagmaal met een drankje begrepen.”

“Het kampioenschap verloopt in twee fasen”, pikt Wim Vancoillie, voorzitter van Lijnvissersclub Ter Borcht, in. “Er wordt gevist in de vijver van Ter Borcht van 8 tot 11.30 uur. Om 13.30 uur wordt er opnieuw gestart en gevist tot 17.30 uur. De nummertrekking gebeurt om 6.30 uur in de kantine van de Lijnvissersclub Ter Borcht. Je bent ingeschreven voor de wedstrijd eens het bedrag van 20 euro overgeschreven is op BE50 0833 0066 2718 met vermelding van naam en ‘Kampioenschap van Meulebeke’. Je mag maximaal 20 kilogram vis vangen per leefnet. Vissen is enkel toegelaten met een vaste hengel van 11,50 meter. De winnaar ontvangt een beker en er zijn sectorprijzen ter waarde van het inleggeld.” (LB)