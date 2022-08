Derde editie ‘No Balls No Petanque’ op zondag 4 september in Staden: “Voor wie de wisselbeker?”

Een vijfkoppige vriendengroep organiseert op zondag 4 september in het Dermautpark de derde editie van petanquetornooi ‘No Balls No Petanque’.

“Het idee voor ‘No Balls No Petanque’ ontstond tijdens een avondje petanque onder vrienden”, vertelt Jasper Geirnaert. “Bij een drankje rijpte het idee om een petanquewedstrijd in het Dermautpark te organiseren”. Jasper pakte drie jaar geleden, samen met Tom Geirnaert, Jeroen Desseyn en Jeffrey Hoorelbeke, met de eerste editie van ‘No Balls No Petanque uit. Dit werd een groot succes.

“Alles zat mee”, verduidelijkt Jasper, “We mochten meteen 20 teams verwelkomen wat het maximum was dat we vooropgesteld hadden. De teams brachten ook een hoop volk mee en bovendien zat ook het weer meer dan snor”.

Dertig teams

Door corona moest de vriendengroep in 2020 verstek laten gaan voor de tweede editie. Die kon uiteindelijk vorig jaar wel doorgaan. Het tornooi werd toen sterk uitgebreid. “We hebben het aantal deelnemende teams toen opgedreven tot 30”, weet Tom Geirnaert.

“Momenteel zijn er al 23 teams ingeschreven”, gaat Jeroen Desseyn verder. “Voorlopig houden we het maximum aantal teams op 30, maar als er echt heel veel vraag tot deelnemen is, kunnen we nog uitbreiden tot 40”. Daarvoor zijn evenwel voldoende petanquevelden nodig. “Aan het vroegere stationsgebouw beschikken we over 7 terreinen”, aldus Jeffrey Hoorelbeke.

“Vorig jaar legden we in de Diksmuidestraat ter hoogte van Methodeschool Blink 3 extra tijdelijke terreinen aan. Dit keer kregen we van de provincie toestemming om op de fietssnelweg die het Dermautpark doorkruist, extra velden aan te leggen. Voor de fietsers is een omleiding voorzien”.

Franse dranken

No Balls No Petanque werd aanvankelijk door vier personen georganiseerd. “Omdat ons tornooi bij de tweede editie uitgebreid werd, was er nood aan extra mankracht”, legt Jeroen Desseyn uit, “Die vonden we bij Dieter Geirnaert. We staan immers niet alleen in voor de organisatie en spelleiding, maar bemannen ook de bar. We kunnen voor dit alles gelukkig ook rekenen op de hulp van onze wederhelften”.

Tijdens het tornooi wordt ook aan de inwendige mens gedacht. “Petanque staat synoniem voor Frankrijk en daarom bieden we in onze bar typisch Franse dranken zoals Ricard en Vylmer aan”, weet Dieter Geirnaert, “Uiteraard zijn er ook andere drankjes te verkrijgen. We bieden ook croque monsieurs en hotdogs aan. Verder is er ook een DJ die Franse muziek zal draaien. De wedstrijden starten om 13 uur, maar we beginnen om 11 uur met een aperitiefmoment. Wie honger heeft, zal daar ook al croque monsieurs kunnen verkrijgen”.

Wisselbeker

Dan wordt duidelijk wie in opvolging van Balthazar en Cara de Tucos, de winnende teams van respectievelijk de eerste en de tweede editie, de wisselbeker mee naar huis mag nemen. “Ons tornooi is overigens een serieus tornooi en het is de bedoeling dat er serieus en volgens de regels gespeeld wordt, maar we vinden ook de ambiance heel belangrijk”, stelt Jasper Geirnaert.

No Balls No Petanque vindt op zondag 4 september plaats in het Dermautpark aan de De Carninstraat. De toegang is gratis. Teams die willen deelnemen moeten uiterlijk tegen 29 augustus inschrijven via 0473 21 30 27 of via noballsnopetanque@gmail.com.

(CB)