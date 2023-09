Derde editie EK Powertool Racing in Bikschote

Cirkelzagen, schuurmachines, slijpschijven… De deelnemers aan het EK Powertool Racing op zondag 3 september maken van zowat alle machines een racewagentje. Niet alleen liefhebbers van techniek komen aan hun trekken, lekkerbekken kunnen smullen van kip aan ’t spit en voor de kinderen zijn er springkastelen en speeltoestellen.

Landelijke Gilde Bikschote organiseerde tien jaar lang het befaamde EK pompoenschieten, maar dat evenement barstte uit zijn voegen. “Het werd te groot”, zegt Franklin Kinget van Landelijke Gilde Bikschote. “Deelnemen kon alleen maar tegen hoge kostprijs of als je je liet sponsoren. We zochten iets kleinschaliger en laagdrempeliger en kwamen zo met het idee voor het EK Powertool Racing. De eerste edities waren in 2018 en 2019, maar daarna konden we drie jaar niets doen door corona. Nu pikken we de draad weer op.”

Handgereedschap

Op het EK Powertool Racing nemen racewagens die gemaakt worden van elektrisch aangedreven handgereedschap en recuperatiemateriaal het in een dragrace tegen elkaar op en dit op een houten baan van 25 meter lang. “Dat is kort, maar toch onvoorspelbaar. Iemand die snel vertrokken is kan stilvallen, een trage starter kan enorm versnellen en zijn rivaal nog inhalen. Spanning verzekerd”, vervolgt Franklin. “Zaagmachines, slijpschijven, schuurmachines, cirkelzagen… Alles met een spanning van 230 volt is geschikt.”

Modern oogstfeest

Het kampioenschap vindt plaats op de hoeve van Jeroen Vanysacker en Evelien Van Ootegem in de Zuidschotestraat. “Het is voor de eerste keer op een landbouwbedrijf, maar wel een modern en duurzaam bedrijf. Het bedrijf is gespecialiseerd in de kweek van kolen, wekt zijn eigen energie op met zonnepanelen en heeft een grote wateropslag. Op die manier willen we de landbouw eens in een positief daglicht stellen. Het is een oogstfeest, maar een modern oogstfeest. Niet met rokende tractoren, maar met elektrische toestellen.”

“We mikken op gezinnen”, gaat Franklin verder. “Over de middag is er kip aan ’t spit en er staan springkastelen en speeltoestellen voor de kinderen. De race start om 14 uur, maar iedereen is al welkom om 11 uur voor de aperitief of om een kijkje te nemen in het servicepark. Dan kan je de techniek eens goed bewonderen, want tijdens de race moet je wel enige afstand bewaren voor de veiligheid.”

“Het team met de snelste wagen wint, maar er is ook een prijs voor de mooiste en de origineelste wagen. Er zijn al zeker 14 teams ingeschreven, maar er is nog zeker plaats voor meer”, besluit Franklin Kinget.