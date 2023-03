Dentergemse wielerclub De Paaldorpvrienden zet oudste lid Jozef (90) in de bloemetjes

Wielertoeristenclub De Paaldorpvrienden vierde de 90ste verjaardag van oudste lid Jozef Corijn. De sportieve Grammenaar fietst nog iedere week mee en trekt er bovendien ook vaak alleen op uit.

Na hun wekelijkse fietstocht verzamelden De Paaldorpvrienden zondagmiddag in de refter van Vrije Basisschool De Zeppelin. Nietsvermoedend volgde Jozef Corijn zijn collega-wielertoeristen naar binnen. Jozef werd recent 90 en fietst nog elke week mee met een van de drie groepen.

Echte clubliefde

De club trakteerde haar oudste lid op een luid applaus en een grote taart. Eerder kreeg hij al van elke Paaldorpvriend afzonderlijk een persoonlijke verjaardagskaart in de bus. “Dit is echte clubliefde”, reageerde Jozef zichtbaar geëmotioneerd.

Naast zijn tocht op zondag met de wielertoeristen gaat hij tijdens de week alleen op pad. “Dat houdt mij levendig en op die manier kan ik mijn zinnen verzetten”, zegt hij. Jozef verloor vorig jaar zijn zoon. Tijdens het fietsen geeft hij het verlies een plaats.

Vaste waarde

“Hij is al jaren vaste waarde in onze club”, verzekert voorzitter Franky Desmet. “Als hij eens niet aanwezig is, dan denk we vaak ‘er zal toch niets schelen zeker?’ Maar dat wil meestal zeggen dat hij de dag voordien een grote tocht heeft gemaakt.”

WTC De Paaldorpvrienden telt een vijftigtal leden en fietst in drie groepen volgens snelheid. “Ons jongste lid is 21 jaar en ons oudste lid 90, ze fietsen zelfs in dezelfde groep. Eigenlijk kan je al aansluiten vanaf 12 jaar. Leeftijd, gender of geaardheid spelen geen rol, iedereen is welkom.”

Piconrit

“Ons motto luidt ‘Samen uit, samen thuis’. We maken er geen koers of afvallingswedstrijd van. Na de rit wordt er samen iets gedronken, dat vormt de vriendschap verder binnen onze club.”

In juni trekken De Paaldorpvrienden op fietsvierdaagse naar de Voerstreek in Limburg. Andere jaarlijkse klassiekers zijn de sponsorbezoeken, de bedevaartrit en de gezellige piconrit.