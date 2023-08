Demuysere Cup zet status van De Panne als bakermat van de zeilwagensport extra in de verf

Het 55ste Europees Kampioenschap EURO 23 DE PANNE European Championships Sandyachting nadert met rasse schreden. Niet voor het eerst wordt dit georganiseerd in De Panne, hét zeilwagencentrum van België en de bakermat van de zeilwagensport. Als voorbereiding op het EK dat doorgaat van 30 september tot 6 oktober namen een aantal zeilwagenrijders deel aan de Demuysere Cup op het weidse strand van De Panne.

De Demuysere Cup is de voorlaatste wedstrijd die wordt georganiseerd aan het zeilwagencentrum van de RSYC (Royal Sand Yacht Club) in De Panne. Daarna volgt enkel nog de Potjesregatta op 2 en 3 september. Dit weekend hadden de wedstrijddeelnemers alvast de ideale wind in de zeilen.

Jan Leye, voorzitter van de RSYC, is trots op de club én op de prestaties die een aantal leden hebben neergezet in deze editie van de Demuysere Cup. “Onze club telt zo’n 300 à 350 leden, naast de 40-tal leden van De Krab, onze jongerenzeilwagenclub, die een kweekvijver is om jongeren de ruimte te geven om deze geweldige sport te beoefenen.”

Robert Demuysere

“De wedstrijd van dit weekend kreeg met recht en reden de naam ‘Demuysere Cup’, want Robert Demuysere (die in 2020 is overleden) was de bezieler van de zeilwagensport in onze gemeente, hoewel de basis al werd gelegd in 1898 door de broers Benjamin en François Dumont en hun familie.”

“In augustus 1908 organiseerden zij hier de eerste zeilwagenwedstrijd. Een aantal decennia later werd Robert Demuysere, die zelf als zeilwagenpiloot de (inter)nationale overwinningen aan elkaar reeg, de touwtrekker die de zeilwagensport internationaal zou promoten. Robert nam dan ook heel wat initiatieven, en organiseerde sinds 1975 de jaarlijkse Potjesregatta.”

“Dit weekend reden ook zijn zonen Henri en Yann en zijn kleinzoon Lucas mee in de Demuysere Cup! In klasse 2 herken je meteen de knalrode wagen van Henri, die al een heel palmares aan medailles bij elkaar reed. Ook de ‘pimpaljoen’-wagen van Yann is een blikvanger.”

“Naast een aantal piloten van onze eigen club, waren er ook deelnemers uit Frankrijk, Nederland en Duitsland in alle categorieën. Bij de grotere zeilwagens kwam Henri Demuysere als winnaar uit de bus in klasse 2. Zijn zoon Lucas eindigde op een knappe vierde plaats! Ivan Ameele legde een feilloos parcours af en werd winnaar in klasse 3. In de S-klasse (standaard) werd Thierry Kaisin kampioen, en Thierry Aussems werd eerste in klasse 5.”

Familiale sfeer

Ook burgemeester Bram Degrieck was erbij, en is trots op de status van De Panne als ‘bakermat van de zeilwagensport’. “Toen ik zelf nog actiever was in de sport, heb ik kunnen deelnemen aan een aantal kampioenschappen of mocht ik deel uitmaken aan de organisatie ervan op onze stranden.”

“Ik kan dan ook getuigen van de formidabele en familiale sfeer die elke keer gepaard gaat met een internationaal weerzien van piloten uit vele landen. Zeilwagenrijden is een sport van het allerhoogste niveau. Piloten zetten hun maximale sportief-technische vaardigheden in, gecombineerd met de kennis van de morfologie van het strand, de performantie van de zeilwagen en het correct inschatten van de windcondities. Die condities wijzigen elke dag: het strand kan de ene dag vol putten, muien en zachte zandbanken liggen, de dag erna ligt het strand erbij als een gladgestreken tafelkleed!”

“Het is aan de piloten om zich te schikken naar de wetten van moeder natuur!” Jan Leye besluit: “Zeilwagenrijden mag dan niet erkend zijn als Olympische sport, de geest is puur Olympisch. Zeilwagensport is een sport met heel veel facetten: het is een ervaringssport, een denksport, een belevingssport en zelfs een knutselsport. Het is een laagdrempelige sport die je eigenlijk je leven lang kunt beoefenen. Ze is toegankelijk voor iedereen met een ‘normale’ gezondheid.”