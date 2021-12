Dekens Kanegem wachten extra halfjaar op hun feest

Filip Gordier uit Oostrozebeke en Flor Bovijn uit Kanegem zouden in 2020 de taak van deken en jong deken van Kanegem op zich nemen. Noodgedwongen werd dat feest een jaartje opgeschoven, om het ook nu op het laatste moment weer afgelast te zien. “Maar begin maart 2022 vieren we alsnog feest!”

In 2019 kregen Filip Gordier (52) en Flor Bovijn (24) de vraag of ze een jaar later de nieuwe dekens konden worden. “Ik heb toen niet meteen een antwoord gegeven”, lacht Flor. “Het ging zelfs even uit mijn gedachten. Maar toen het mij nogmaals werd gevraagd, zei ik wél meteen ja.”

Looifeest in Tivoli

Filip ging dan weer even te rade bij zijn vrouw en een goede vriend. “Je moet weten dat mijn ouders tien jaar lang Tivoli in Kanegem hebben uitgebaat, de plek waar het Looifeest grotendeels plaatsvindt.”

“Ik heb dat dus altijd van heel dichtbij meegemaakt. Rondom mij vonden ze dat ik het dan toch eens zélf moest gaan doen. Dus toen heb ook ik ja gezegd.”

Uitstel tot maart

Beide dekens zagen het feest in 2020 in het water vallen. “Dat was eigenlijk al vrij vroeg duidelijk”, vertelt Filip, die een carrière als natuursteenbewerker heeft, getrouwd is met Brenda Vandeputte en vader is van de 17-jarige Rune. “Het was dan helaas ook geen verrassing toen het feest niet kon doorgaan.”

Dat zat deze keer wel anders. “Het leek lang toch wel te lukken nu”, aldus Flor, die grondbewerker is en nog thuis woont.

“Maar in november ging het toch weer de verkeerde richting uit. Ik kreeg van alsmaar meer mensen te horen dat ze wel wilden komen naar het feest, maar het niet meer durfden. Er kwamen ook weinig richtlijnen onze richting uit, dus toen hebben Flor en ik samen beslist om het feest van Sint-Elooi op te schuiven naar 5 maart volgend jaar.”

Tradities in ere houden

Aan het concept verandert niets. “Het mooiste aan het dekenschap, zijn de bezoekjes die je op voorhand brengt aan iedereen”, geeft Filip mee.

“Je gaat alle Kanegemse mannen persoonlijk uitnodigen voor het feest. Dat is een prachtige traditie, je wordt bijna als een koning ontvangen. Zulke tradities moet je in ere houden.”

Geen enkel feest gemist

Ook Flor houdt van de traditie. “Ook het feest zelf zit volgens een vast stramien in elkaar: samen ontbijten, dan een viering, een middagmaal en ’s avonds voort vieren. De afgelopen jaren heb ik geen enkel feest gemist.”

De dekens kijken alvast uit naar hun uitgestelde feest in maart. “Ja, het is later dan voorzien”, besluit Filip. “Maar beter een uitgesteld, maar groot feest dan een half feest.” (LDW)