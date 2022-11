Deerlijkse hobbysportkampioenen in het zonnetje

Naar jaarlijkse gewoonte huldigde het gemeentebestuur van Deerlijk de kampioenen van de hobbysporten.

Bij de vinkeniers werd Andre Nolf voor de derde maal op rij kampioen. Hij is keizer. Brigitte Tijtgat was de beste kaartster bij de vrouwen en Luc Hallewaert bij de mannen. De beste jongere was Remi Kemseke en de seniorenclub Belgiek won per club. Met de oude duiven won Eric Peirs en met de jonge Luc Opbrouck. In het driebanden won Vincent De Gloire en in carambole Gerrit Feyers. In darts ging de titel naar Kurt De Stoop. Extra kampioenen: Vincent De Gloire werd voor de tweede maal wereldkampioen telefoonboekbiljarten. De heer Hannes Deweer werd Belgisch kampioen papieren vliegers gooien. Eddy Cardon werd Belgisch kampioen in de grote fond oude duiven. (MVD)