Deerlijkse Ghesellen en Gezinsbond brengen samen hartverwarmende kerstkomedie

De toneelgroep Die Ghesellen en de Gezinsbond slaan de handen in elkaar en brengen in d’Iefte in Deerlijk vijf voorstellingen van de kerstkomedie ‘Vallende sterren’.

De twee verenigingen, met een geschiedenis van respectievelijk 50 en 100 jaar, brengen samen een lustrumproductie in een regie van Saskia Debaere.

“Bij ons leefde al lang het idee eens toneel te spelen”, vertelt Luc D’Heedene van de Gezinsbond. “Dit vuurtje bleef branden en het was nu of nooit. De Gezinsbond bestaat 100 jaar en wij organiseerden al verschillende activiteiten. Saskia Debaere was bereid te regisseren en zocht een komedie.”

“De contacten met Die Ghesellen verliepen vlot en wij konden samen gebruik maken van hun decorstukken, ervaring en zelfs de data. De samenwerking stond vlug op pootjes met acteurs uit beide groepen en naar 8 december toe werd het intens voorbereiden.”

Benefiet in home Sint-Clara

Saskia Debaere, met roots in de Zalmstraat in Deerlijk en 20 jaar geleden regisseur bij Die Ghesellen”, is enthousiast. “Het is een prettig weerzien in dezelfde zaal en met enkele acteurs en medewerkers die ik ken. Het stuk is een warme gezellige familiekomedie. De auteur, Yves Caspar uit Sint-Truiden, behoort tot de schrijversgroep van ‘Thuis’ en schrijft met succes elk jaar een toneelkomedie.”

In het stuk belooft het een saaie kerst te worden in home Sint-Clara. Als de dochter van een van de bewoners vertelt dat haar zoontje ziek is en dat zij de medische kosten nooit zullen kunnen betalen, organiseert home Sint-Clara een benefiet. Met vallen en opstaan wordt het een hartverwarmende en hilarische revue.

De acteurs zijn Marc Depraetere, Trees Goeminne, Jean-Pierre Vandekerckhove, Ivan Matton, Leen Favere, Jari Vanstechelman, Dorinda Tack, Luc D’Heedene, Sabine Claeys, Axana Goesaert en Charlotte Delabie.