Deelnemers tuinkeuring Tuinhier Harelbeke-Stasegem in de bloemetjes: “Willen milieuvriendelijk tuinieren stimuleren”

De deelnemers aan de tuinkeuring van Tuinhier Harelbeke-Stasegem werden in de bloemetjes gezet. De winnaars zijn Filip Fillieux in de categorie kleine siertuin, Eric Vanwynsberghe in de categorie grote siertuin en Stefaan Persyn in de categorie moestuin.

Vzw Tuinhier wil het tuinieren in Vlaanderen stimuleren en vormgeven. “Tuinieren als een gezonde hobby en als antwoord op de uitdagingen van onze huidige maatschappij, waar stress een grote rol in speelt”, duidt voorzitter Joseph Vandierendonck. “Daarnaast willen we de mensen stimuleren voor het milieuvriendelijk kweken van eigen groenten en fruit en hen sensibiliseren voor het belang van gezonde producten. Onze siertuin is een oase van rust en genieten. De tuinbeleving gecombineerd met tuinplezier. Ook het begrijpen van de natuur en gebruik maken van de natuurlijke vrienden, zorgt voor een harmonie in de tuin”, aldus Vandierendonck.

“We hanteren geen theoretische benadering: onze jarenlange praktijkervaring zorgt ervoor dat zelfs de meest moderne trends bij ons aan bod komen. Ook op de actuele uitdagingen zoals klimaat en milieu, proberen we een passend en veelzijdig antwoord te geven. We zijn niet vastgepind op één onderwerp of één visie, maar een diversiteit aan ideeën en multiculturele opvattingen komen bij ons aan bod.”

Thuiskomen

Deze doelstellingen realiseert Tuinhier Harelbeke-Stasegem door het geven van voordrachten, workshops, het organiseren van groepsactiviteiten, tuinreizen, samen-aankopen en het uitgeven van het maandblad Tuinhiermagazine. “Lid zijn van Tuinhier is voor een tuinliefhebber thuiskomen in zijn eigen leefomgeving, zijn eigen oase, zijn eigen tuin”, aldus secretaris Christiane Vliebergh.

Behalve Joseph en Christiane bestaat het bestuur verder uit penningmeester Dirk Lamont. De wijkmeesters zijn Brian Baker, Johan Pattyn, Maurits Claerhout en Pierre Claerhout. Hendrik Demey is erevoorzitter. De logistieke steun wordt verzorgd door Filip Fillieux, Marian Roelstraete en Katelijne Vermeulen.