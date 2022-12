Decoraties uitgedeeld op Sint-Ceciliaviering

Hebben heel wat verenigingen het bijzonder moeilijk om nieuwe jonge leden te rekruteren, dan is dit zeker niet het geval bij de 200-jarige harmonie Sint-Cecilia. De vereniging heeft een fantastisch 2022 achter de rug met als hoogtepunt de diverse activiteiten in het kader van het 200-jarig bestaan.

Naar jaarlijkse traditie wordt elk werkjaar bezegeld met een gezellig Sint-Ceciliafeest, wat ook dit keer het geval was. Vooraleer aan te schuiven voor het jaarlijkse feestmaal blies voorzitter Kris Blondeel de loftrompet voor alles wat zijn harmonie wist neer te zetten in 2022. “Het was zonder meer schitterend. Ik heb daar echt geen woorden voor. In het West-Vlaams zouden we zeggen: een echt boerenjaar, met straks als orgelpunt het galaconcert.”

Met vertraging

Na het gezellig aperitief mocht de voorzitter met een jaar vertraging een rist eretekens uitreiken. Dat waren er bijzonder veel omdat het in 2021 niet kon wegens corona. De eretekens die in 2021 moesten uitgereikt worden, waren voor Lore De Ruyck (hout) en voor Mayra Christiaens, Tom Van Der Borght, Jill Lambrecht en Lenneth Lambrecht (kristal). Er was porselein voor Delfien Deleersnijder en Sophie Seyns; zilver voor Patrick Lefevre, Peter Claeys en Elisabeth Callens. Een ivoren kenteken was er voor Ann Blondeel, Kristiaan Blondeel, Evelyn Goemaere en Chris Vereecke. Een parel ereteken was er voor Ann Declerck en Wouter Casaert en robijn voor Ivan Beils, Hans Beils en Tom Declerck. Claudine Catelin en Filip Seynaeve kregen saffier, Freddy Callens smaragd en Jan aan ‘t Goor diamant.

De eretekens 2022

Ook voor het jaar 2022 mochten een tiental harmonieleden rekenen op een onderscheiding. Zo was er een tinnen ereteken voor Laura Dejager en Kristof Verfaillie. Kristal was er dan weer voor Michiel Beils, Martijn Bekaert, Wesley Vandewalle en Nicolas Vierstraete. Bernadette De Wever mocht zich verheugen op porselein en er was nog ivoor voor Ines Blondeel en Pascaline Goemaere. Petra Demoen kreeg robijn en Lieve Seynaeve saffier. (CLY)