Decathlon Femina Cup vindt woensdag plaats in Izegem: “Meisjesvoetbal verdient meer professionalisme”

In het complex van RFC Mandel United vindt op woensdag 13 april de eerste editie van de Decathlon Femina Cup plaats in onze stad. Organisatoren zijn vier studenten van Howest Brugge. Zij organiseren een meisjesvoetbaltornooi van 5 tegen 5. Jongedames die zich geroepen voelen, kunnen nog steeds inschrijven.

Arne Cassaert, Maxime Vandenbulcke, Robbe Tant en Artuur Zutterman hebben iets met voetbal. De vier volgen allemaal de richting sport en bewegen aan de Howest in Brugge en dat al voor het tweede jaar. “Voor de jaarmodule Sport Business Project kregen wij de opdracht om een event op poten te zetten. We moesten van nul starten en zelf met een idee en de uitwerking komen”, beginnen de vier. “Allemaal zijn we fervente voetballers. Arne is speler van Cercle Brugge en momenteel uitgeleend aan Knokke, Maxime voetbalt bij Stasegem, Robbe is keeper bij Mandel United en Artuur speelt bij datzelfde Mandel United.”

De vier heren waren het er meteen over eens dat hun event rond voetbal moest draaien. “We zijn van jongs af met de sport bezig en we kennen er best wel wat van. Toch wilden we ons dit keer op meisjesvoetbal richten. Het wordt hoog tijd om de drempel naar het meisjesvoetbal te verlagen zodat de sport dezelfde professionaliteit kan krijgen als de mannelijke versie ervan. We besloten dus te gaan voor een meisjesvoetbaltornooi van 5 tegen 5.”

Samenwerking

Het tornooi richt zich op jongedames die geboren zijn tussen 2006 en 2009. Meisjes die willen deelnemen moeten niet aangesloten zijn bij een club, iedereen is heel erg welkom om zich in te schrijven. “We sloegen de handen in elkaar met Decathlon Roeselare. Onze visie over meisjesvoetbal komt perfect overeen en daarom zagen we het meteen zitten om samen met hen in zee te gaan”, weet Artuur. “Daarnaast werken we samen met heel wat bekende namen uit de voetbalwereld zoals Yari Verschaeren, Charlotte Laridon en Nicky Evrard.”

Het event vindt plaats op woensdag 13 april, dat is in de paasvakantie, in het complex van RFC Mandel United, in de Sint-Jorisstraat 64. “Deelneemsters betalen 10 euro. Alle meisjes krijgen een gepersonaliseerd truitje met naam en nummer. Er is ook een leuke goodiebag voorzien voor alle deelnemers. Uiteraard zijn er ook mooie prijzen voor de winnaars.”

Inschrijven kan heel eenvoudig via de site die de heren in elkaar staken. “We hopen op een achttal ploegjes als dat kan. Het zou fijn zijn om toch heel wat meisjes warm te maken voor de sport en hen aan het voetballen te krijgen. Als ons tornooi ervoor kan zorgen dat ze de smaak te pakken krijgen, dan is dat voor ons zeker een overwinning”, glunderen de vier.

Wie niet deelneemt, maar wel een kijkje wil komen nemen, is zeker welkom op 13 april. “Je kan komen supporteren of gewoon de sfeer komen opsnuiven. We voorzien heel wat randanimatie zodat iedereen er een plezante dag van kan maken”, legt Artuur uit. “Wie nog met vragen zit of meer info wenst, mag ons altijd vrijblijvend contacteren.” (MVI)