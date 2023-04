De zUndagsrijders organiseren zwemmarathon voor Kom op tegen Kanker: “Stimulans voor andere mensen”

Op zondag 16 april organiseren de zUndagsrijders een 12 uren zwemmarathon voor Kom Op Tegen Kanker in het zwembad van Wielsbeke. Voorzitter Marc Lambrecht zal het volledige tijdsbestek voor zijn rekening nemen.

“Samen ‘zot’ doen met Wielsbeke Sport Challenge bracht ons vorig jaar al fietsend vanuit Wielsbeke tot aan de Eiffeltoren in Parijs, goed voor 320 km”, vertelt de 64-jarige Marc Lambrecht, voorzitter van de zUndagsrijders. “Met deze ervaring en voldoende onderlinge motivatie waren we klaar voor een volgende stunt: 300 kilometer rond West-Vlaanderen op één van de warmste dagen vorige zomer.”

“Nu zijn we toe aan onze volgende uitdaging, onze 12-uren zwemmarathon om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Hiervoor kunnen we rekenen op de gemeente Wielsbeke en schepen van sport Rachida Abid die zich hiervoor honderd procent voor inzet. Haar steun is heel welkom.”

“Ikzelf zal als ultrazwemmer 12 uren zwemmen, met om het uur 5 minuten pauze. De afstand speelt geen rol. Momenteel heb ik er al 150 trainingskilometers opzitten als voorbereiding in Wielsbeke, Zwevegem en Kuurne. In december ben ik begonnen. Een opdracht die ik met plezier zal proberen te voltooien. Die kwam tot stand doordat ons bende mij een beetje opjaagde om dit te doen als lokker zeg maar. Men zal mij kunnen sponsoren per uur. De andere banen van 16 meter per lengte worden verhuurd. Eén is er voor het publiek en de andere voor verenigingen.”

Ultrasporter

“Het doel is de mensen er bewust maken van dat geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker van groot belang is. Er zal een bus staan om een bijdrage in te deponeren.”

“Als ultrasporter ben ik niet aan mijn proefstuk toe. Zo werd ik Belgisch Kampioen +60, 16 km in zee van Oostende naar Nieuwpoort. Die afstand zwom ik in 3.30 uur. Mijn eerste triatlon werkte ik af in 1979. Ik heb er nu 2 volledige en wel 30 halve afstanden opzitten. Mijn laatste was op mijn 60ste. Ik leef momenteel al 16 jaar zonder een druppel alcohol”, gaat Marc verrassend verder. “In 2007 woog ik 140 kg en had nog één jaar te leven. 8 oktober 2007 was voor mij een keerpunt. Ik liet me voor zes weken opnemen in de kliniek in de afdeling ontwennen om een compleet traject af te leggen. De eerste vier dagen waren lichamelijk en geestelijk een hel. Enorm afzien maar het doorstaan zonder 1 pil. Ik dronk twee flessen wodka per dag. Ik weet dus wat voor problemen drank met zich meebrengen. Eén ding is zeker: drank maakt alles kapot. Alles! Dat ik nu al die jaren later nog geen druppel aanraakte, daar ben ik heel trots op. Ik wil ook een stimulans zijn voor andere mensen met problemen en hen helpen begeleiden.”

“Op mijn 65ste wil ik nog aan zoveel mogelijk wedstrijden deelnemen, dit is mijn inzet. Dit jaar haalde ik ook mijn diploma hoger redder. Het is momenteel een groot probleem om redders te vinden. Het zou leuk zijn mocht het zwembad in Wielsbeke meer open zijn. Ik zou met plezier mijn diensten aanbieden om op een zo goedkoop mogelijke manier hier aan mee te werken.”

“Het wordt dus uitkijken naar zondag om 8 uur. De start wordt gegeven door Rachida Abid. Ook Marieke Blomme, die de volledige kustlijn afzwom goed voor 67 km en kanaalzwemmer Bram Delanghe maken hun opwachting. Hij zwom van Engeland naar Frankrijk. Bij ons blijft er geen cent hangen van de opbrengst.”

“Met alle zUndaggsrijders kijken we dan ook uit naar volgend hemelvaartweekend en voelen we ons vereerd om deel te mogen nemen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. We zullen als zUndagsrijders dan ook heel graag onze bijdrage schenken aan belangrijk wetenschappelijk kankeronderzoek”.