De Zonnebloemblaadjes vzw zoekt nieuwe kampplaats én vrijwilligers: “Liefst school met internaat en keuken”

De Zonnebloemblaadjes vzw zet zich al sinds jaar en dag in voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met een fysieke beperking. Hoogtepunt van de werking is het jaarlijkse zomerkamp van 21 tot 29 juli, waar de jongeren een spetterende vakantie beleven. Voor volgend jaar moeten de Zonnebloemblaadjes echter op zoek naar een nieuwe kampplaats, en dat is allerminst voor de hand liggend.

De Zonnebloemblaadjes vzw geeft kinderen met een fysieke beperking de kans om, net als hun valide leeftijdgenoten in de jeugdbeweging, op kamp te gaan. Deze zomer trokken liefst 71 kinderen op negendaagse naar Hoogstraten. Niet alleen kinderen met een fysieke beperking, maar ook hun broertjes en zusjes mochten mee. 67 vrijwilligers (begeleiders, algemene leiding, kookploeg, kine, dokter…) zorgden dat ze een onvergetelijk kamp beleefden.

Tomeloze inzet

“We deden leuke activiteiten, zoals een daguitstap, zwemmen, naar een park of speelplein gaan, een voetentocht, picknicken en allerlei spelletjes”, vertelt vzw-voorzitter Jean-Pierre Rosseel (71). Hij en zijn echtgenote Katrien Pollefeyt (68) zetten zich al meer dan vier decennia in voor de Zonnebloemblaadjes. In hun woning in Menen richtten ze daarvoor zelfs een speciaal hoekje in. “Het is een stukje van ons leven geworden”, zegt Katrien. “Voor de kinderen betekent het kamp erg veel. Ze praten er al lang op voorhand over en ook nog weken achterna. In september organiseren we steevast een terugkomdag, waarop iedereen blij is om elkaar nog eens terug te zien en kampverhalen op te rakelen. De kinderen gelukkig zien, maakt ons gelukkig. Ook de tomeloze inzet van onze vrijwilligers maakt ons blij. Doorheen de jaren zijn we één grote familie geworden. Zelfs onze eigen kinderen gaan mee op kamp om de handen uit de mouwen te steken en ook onze kleinkinderen gaan nu mee.”

Eigen bedden

Voor de Zonnebloemblaadjes is een gewoon kamp met tenten of een kamphuis geen optie. “We trekken altijd naar een school met een internaat en een eigen keuken. Voor de kinderen hebben we eigen bedden mee en bouwen we klaslokalen om tot slaapzaaltjes. Onze vele vrijwilligers slapen in het internaat. Het is erg belangrijk dat de school over een keuken beschikt, zodat we zelf kunnen koken. Financieel scheelt dat een serieuze slok op de borrel, zeker omdat we voor de keuken veel sponsoring in natura krijgen”, weet Jean-Pierre. Sinds drie jaar konden de Zonnebloemblaadjes terecht in Hoogstraten, maar aan dat verhaal komt nu een einde. “Een scholenfusie zorgt ervoor dat onze huidige kampplaats in VTI De Spijker volgend jaar wegvalt. Dus zijn we nu dringend op zoek naar een nieuwe stek voor volgend jaar, daarover willen we graag tegen eind dit jaar uitsluitsel hebben. Dus lanceren we een oproep naar scholen met een internaat en een keuken, die ons kunnen ontvangen in de periode van 21 tot 29 juli.”

Wijnverkoopactie

Het initiatief wordt volledig gedragen door vrijwilligers. De kampdagen zijn voor hen een heel intense periode, waarbij ze van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de weer zijn. “Het is een zwaar kamp met heel wat zorg. We hebben heel wat materiaal mee, zoals een tillift en een douchestoel. Een aantal kinderen heeft nood aan kine en we hebben zelfs een dokter mee. Elk jaar wordt het moeilijker om jonge mensen te vinden, die zich willen engageren. Vandaar dat we een oproep doen naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de kinderen. We organiseren elk jaar een vormingsweekend, waar ze de nodige technische bagage krijgen.” De kinderen betalen slechts een beperkte bijdrage voor het kamp. Op subsidies kan de vzw niet rekenen, dus bekostigt ze al de rest zelf via sponsoring en steunacties. “Zo organiseren we nu een wijnverkoopactie, waarbij we enkele kwaliteitswijnen, cava en porto verkopen tegen een zacht prijsje. Bestellen kan via www.zonnebloemblaadjes.be”, besluit Jean-Pierre. (CB)

Contact opnemen kan via jp@zonnebloemblaadjes.be of 0471 11 12 79.