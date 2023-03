De Witte Brieke is kampioen in divisie 1 van Futsal Ieper: “Onze eerste titel in dertig jaar”

In Futsal Ieper kennen we in beide divisies de kampioenen. SVD De Margriet pakte in zijn debuutseizoen de titel in divisie 2, terwijl De Witte Brieke in de hoogste reeks met de oppergaai ging lopen. De ploeg bestaat al 30 jaar en enkele spelers zijn er al van bij het prille begin bij.

De Witte Brieke haalde dit seizoen indrukwekkende cijfers: 51 op 60, 121 gemaakte goals en met 52 tegengoals veruit de minst gepasseerde verdediging. De slotmatch werd met 8-5 gewonnen van rode lantaarn De Beloften. “We startten de match met de oudste vijf spelers, goed voor een gemiddelde leeftijd van boven de 55 jaar”, weet Stefaan Peene (55), die al van bij de beginjaren aangesloten is. “We begonnen destijds als een ploeg met allemaal werknemers uit het hospitaal en heetten De Hospitaalboys. Na de fusie veranderden we van naam. De Witte Brieke was het toenmalige infoblad van het ziekenhuis. Het is ook een verwijzing naar de witte baksteen van het ziekenhuis en het ziekenhuis ligt in de Briekestraat. In de beginjaren speelden we nog minivoetbal, intussen is het al ruim 15 jaar zaalvoetbal. Ook nu vormt de ruggengraat van de ploeg nog steeds personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis. Zelf ben ik ook werkzaam in het ziekenhuis.”

Vaders en zonen

Wat de ploeg uniek maakt is dat er maar liefst zes vader-zoonduo’s aangesloten zijn. “Op een gegeven moment moet je verjongen. Wij hebben letterlijk de zaadjes geplant voor de langere termijn van de ploeg”, lacht Stefaan, die een van die zes duo’s vormt. “De helft van de huidige kern was nog niet geboren, toen de ploeg werd opgericht. Verder spelen er nog vrienden van de zonen in de ploeg, maar we zijn eigenlijk een grote familie. Zowel voor, tijdens en vooral ook na de match is het altijd een fijn samenzijn. Nakaarten doen we elke week in Les Halles. Daar houden we bovendien onze jaarlijkse souper, dan zijn ook de partners uitgenodigd en klinken we op het voorbije seizoen. Dat zal nu nog feestelijker zijn dan anders. Les Halles prijkt trouwens samen met ’t Iepers Frietje op onze gloednieuwe truitjes.”

Vorig jaar net niet

Stefaan geniet nog na van de titel. “Na de bekertriomf in 2018 is dit een nieuw hoogtepunt. Vorig jaar grepen we er net naast in de slotmatch tegen Soenen Verzekeringen. Nu was het opnieuw een intense strijd met hen en met Arsenal. Uiteindelijk kenden we een grand cru jaar en we willen graag iedereen bedanken die zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan dit succes”, aldus Stefaan.