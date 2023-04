De bolletraclub van Ten Elsberge organiseerde een competitie tussen de verschillende woonzorgcentra uit de regio Roeselare.

Met acht deelnemende organisaties was dat een groot succes. Na een spannende strijd was het wzc De Waterdam dat won voor Westerlinde, BEN vzw en Ter Berken. Voor de senioren is bolletra de ideale mix van beweging, sociaal contact en een beetje gezonde competitie. (foto SB)