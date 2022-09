De Ware Vrienden vieren 100 jaar bestaan met De Romeo’s: “Onze naam dekt voor honderd procent de lading”

Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden viert dit jaar haar 100ste verjaardag. Daarom brengt de vereniging op zaterdag 5 november een concert met De Romeo’s. Zusterverenigingen The Golden River Girls-majorettes en drumband Con Fuoco bestaan respectievelijk 60 en 55 jaar. Het wordt dus een driedubbel feest.

In 1922 besloot de toneelgroep van Ooigem een dorpsfanfare op te richten. Vanaf dan waren De Ware Vrienden uit Ooigem een feit. Voorzitter Rik Buyse schetst de geschiedenis: “We zijn de oudste erkende vereniging van Groot-Wielsbeke. In 1959 ontving de harmonie de titel Koninklijke Muziekvereniging. We haalden heel wat mooie resultaten zoals een grote onderscheiding in de eerste afdeling. Heel wat talentvolle dirigenten passeerden bij ons de revue. Sinds 2009 is Rudy Lareu onze vaste dirigent.” Vanaf 1962 leidde Frans Follens majorettes op. In 2012 werden die omgedoopt tot The Golden River Girls. “Frans was tamboer-majoor van de fanfare. Hij gaf de fakkel door aan Lena Deruyck die de eerste hoofdmajorette werd. Nu neemt Kimberly Velghe de leiding voor zich.” In 1967 kwam er ook een trommelkorps piepen. Ook daar nam Frans Follens de leiding. “Nu is Pieterjan Seynaeve de leider van de drumband Con Fuoco”, vertelt Rik. Hij werd voorzitter in 2012, na het overlijden van Arsène Vanden Avenne. “Ik heb geen muzikale kwaliteiten, maar ik vond dat een muziekvereniging zowat de saus op het dorpsleven is. Stel je niet veel voor van mijn takenpakket. Er zijn andere vrijwilligers in onze vereniging die veel meer hooi op hun vork nemen dan ik”, geeft hij toe.

Een muziekvereniging is de saus op het dorpsleven

Uitzonderlijk

Rik denkt wel te weten hoe het komt dat De Ware Vrienden 100 jaar geworden zijn. “Een eeuw bestaan is toch uitzonderlijk voor een vereniging van liefhebbers. Zeker in Wielsbeke, want we zijn de oudste vereniging. De samenleving speelt zich nu niet meer af rond de kerktoren, in tegenstelling tot in 1922, maar we bestaan nog altijd. Het succes zit hem in de naam, De Ware Vrienden. Die dekt voor 100 procent de lading: echte vriendschap rond het thema muziek en dans. Dat zetten we om in een harmonie, een drumband en de majorettes.”

Het verjaardagsfeest van de harmonie vindt plaats in sporthal Leieland in Ooigem. Daarom werden De Romeo’s uitgenodigd. “Wij ondersteunen hen muzikaal terwijl ze hun grote songs zoals Viva De Romeo’s zullen brengen”, zegt Rik. Voor het optreden vindt voor mensen met een VIP-kaart een receptie plaats. “VIP’s betalen 45 euro, anderen 22”, besluit Rik.

Info en tickets: ConcertOoigem@gmail.com.