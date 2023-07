‘De Wallestekkers’ uit Zerkegem winnen allereerste Zwanenprijs voor originele naam

Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag op 11 juli reikte het gemeentebestuur van Jabbeke de allereerste Zwanenprijs uit aan feestcomité De Wallestekkers uit Zerkegem. Deze prijs bekroont een in Jabbeke gevestigde firma, handelszaak of vereniging met de origineelste Nederlandstalige naam.

Voor deze eerste editie van de Zwanenprijs meldden zich twaalf kandidaten aan. Allen hebben ze een Nederlandstalige naam met een originele link. De gemeentelijke cultuurraad vormde de jury die op basis van de voorwaarden en criteria één hoofdwinnaar heeft geselecteerd. Het zijn ‘De Wallestekkers’ uit Zerkegem die als grote winnaars uit de bus kwamen.

Festiviteiten organiseren

‘De Wallestekkers’ werden opgericht na een succesvolle editie van hun ‘spel zonder grenzen’ in 2010. Twaalf vrienden beslisten toen om in het kader van dit initiatief een vereniging op te richten om meerdere festiviteiten te organiseren. In dezelfde sfeer organiseerden ze ook een spelletjesfeestdag die later omgedoopt werd tot de Pastoriefeesten. Deze feesten werden in het verleden, in de jaren ‘70 van de vorige eeuw, georganiseerd in de prachtige tuin van de pastorie die nu een gemeentelijk park is geworden in Zerkegem.

Verwijzingen

De naam ‘Wallestekkers’ werd gekozen omdat rond de pastorietuin een wal loopt. Het deel ‘stekkers’ verwijst naar de stekker opnieuw ingestoken werd door de opstart van een hernieuwd verenigingsleven in het dorp. De wal kan je terugvinden in hun logo, omringd door vier stenen bruggen; zoals het domein er nu uitziet. Het grafzerk met gewei is het logo van de deelgemeente Zerkegem.

De Wallestekkers mochten de Zwanenprijs vrijdagnamiddag dus in ontvangst nemen in het gemeentehuis van Jabbeke. De Zwanenprijs is een origineel uithangbord dat de ereplaats kan krijgen bij de winnaar. Er hoort ook nog een kistje met twee bieren uit Jabbeke met een bijpassend origineel glas bij.