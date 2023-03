De Vrolijke Vrienden huldigen hun kampioenen

In de Faubourg d’Armentières te Mesen werd het seizoen van de biljartclub De Vrolijke Vrienden afgesloten met een traditionele maaltijd. Vlak ervoor werden de kampioenen gehuldigd en in de bloemetjes gezet met een fijne attentie. Freddy Salembier werd kampioen en keizer, en dit precies vijftig jaar nadat hij voor het eerst de keizerstitel op zijn palmares kon plaatsen. De tweede plaats was voor Steve Deconinck, en Guy Goetgheluck werd derde. Vanaf maart start het nieuwe seizoen. Er wordt elke derde vrijdag van de maand om 19 uur gespeeld. Nieuwe leden zijn steeds welkom. (foto EF)