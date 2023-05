De Vonke blaast 30 kaarsjes uit op Lentereceptie: “Samen kunst, cultuur en educatie beleven”

Op zondag 7 mei vond de jaarlijkse Lentereceptie van het Heulse OC De Vonke plaats. Alle gebruikers van het ontmoetingscentrum waren welkom voor een hapje, een drankje en een babbel. Coördinator van de OC-raad Matias Vandenbossche en Kortrijkse schepen van OC’s Stephanie Demeyer gaven een toespraak om de werking in de verf te zetten en de medewerkers en vrijwiliggers te bedanken. Ook burgemeester Ruth Vandenberghe was aanwezig om de verjaardag mee te vieren.

Omstreeks 11 uur zwaaiden de deuren van OC De Vonke open om de vele gasten te ontvangen. Bij het binnenkomen werd iedereen onthaald door leden van de OC-raad, met Matias Vandenbossche als coördinator. Alique, een muzikantenduo bestaande uit vader en zoon, zorgde voor sfeervolle achtergrondmuziek. Met een accordeon en een gitaar brachten ze een cocktail van Franse sfeerliederen en meezingers

Duidelijke missie

De Vonke is al jaren een gevestigde waarde in Heule. Dat benadrukte Matias ook in zijn toespraak: “Het OC heeft een duidelijke missie. Het creëren van een openbare ruimte voor alle leeftijden en achtergronden waar iedereen kan samenkomen om kunst, cultuur en educatie te beleven.” Het OC behoud deze visie ondanks de zware besparingsronde van de stad Kortrijk. “Het is belangrijk dat de lokale verenigingen en andere gebruikers van ontmoetingscentra niet de dupe zijn. Iedereen die wil kan aan democratische prijzen gebruikmaken van de faciliteiten die De Vonke aanbieden”, aldus schepen van OC’s Stephanie Demeyer.

Raymond van het Groenewoud

De OC-raad biedt een eigen programmatie aan, maar zet ook graag samenwerkingen op poten. Zo debuteert de Heulse band Raaf De Witte op 17 mei in De Vonke met niemand minder dan Raymond van het Groenewoud aan hun zijde. Coördinator Matias spoort de Heulenaren dan ook aan om te durven in gesprek gaan. “Wij zijn een en al oor voor nieuwe projecten. Samen kunnen we kijken wat er nodig is om jouw idee mogelijk te maken”, zegt coördinator Matias. Schepen Demeyer zette de OC-raadsleden en de personeelsploeg ook nog eens extra in de kijker tijdens haar toespraak. Een stevig applaus brak los toen ze iedereen met naam bedankte.