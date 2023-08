De Vlaskaarters vieren hun kampioenen

De Vlaskaarters hebben hun eerste seizoen in café de Vlasblomme in de Kalbergstraat achter de rug. De kaartersclub van voorzitster Marijke Couvreur telt 18 leden en hoopt er nog een paar bij te winnen voor volgend seizoen. Er wordt steevast gekaart op de tweede vrijdag van de maand. De herstart is voorzien in september. De kampioen bij de heren was Daniël Vancolen, en bij de dames Linda Cabbeke. Bernard Vandenbussche was derde. De rode lantaarn was voorbehouden voor Nadine Verbrugghe. Op de foto: de kaartersclub in feeststemming aan haar lokaal. (foto CLY)