Het nieuwe seizoen 2023 is begonnen voor De Veurnse Wielertoeristen vzw. Iedere zondag of feestdag wordt er om 9 uur gestart op de Markt in Veurne nabij de dienst toerisme voor een ontspannende voormiddagfietstocht aan een matig tempo. Ook op dinsdag, donderdag en zaterdag kan er in clubverband gefietst worden. Op www.wielertoeristenveurne.be kan je meer informatie terugvinden. (gf)