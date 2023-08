In Taverne Stadhuis tegenover de Sint-Jozefskerk in Wijnendale heeft biljartclub De Verstrooide Biljarters bij een lekker etentje zijn kampioen van het voorbije seizoen gehuldigd. De titel ging naar Willy Degroote, die figuurlijk in de bloemetjes werd gezet. Tweede was Roland Verhoegstraete, die net naast het hoogste schavotje greep. Op de foto de kampioen met het bestuur, de medebiljarters en cafébaas Gino Vanhee. Het ging er de hele avond gezellig aan toe. (foto JS)