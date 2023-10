Met De Verenigde Liefhebbers heeft de Ardooise vinkenier nog altijd een vinkenmaatschappij waar de vinken het afgelopen seizoen ‘in de reke konden suskewieten’. De kampioenenviering is achter de rug. Jacky Wallaeys grossierde in titels. Hij werd koning, kleine kampioen en ledenkampioen. Patrick Vanhaecke is kampioen bij de mannen en Ria Rigole bij de vrouwen. Brynn Lemmens is jeugdkampioen. (foto JM)