De Veldvink brengt hulde aan zeven kampioenen

In café Boldershof, het stamlokaal van de Veldvink, reikten voorzitter Werner Vanneste en secretaris Patrick Galle naar goede gewoonte opnieuw de diploma’s uit aan leden die met dezelfde vogel minstens tien zondagen in het seizoen meespeelden. De winnende namen van de twee reeksen (de twee helften van het klassement) mogen voor een jaar hun titel op zak houden. In de eerste reeks kroonde Werner Vanneste zich tot koning. Ignaas Develter en Willy Verschaeve werden eerste en tweede kampioen. Bij de dames werd Myriam Foulon koningin en Kathleen Vlaminck is kampioen. In de tweede reeks werd Dirk Tanghe koning en Eric Tallieu kampioen. (foto HV)