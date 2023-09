De Stroate, The Fam en BASTA. sluiten met rap, hiphop en moderne dans Autoloze Zondag af op de Grote Markt

De volledige binnenstad werd vandaag verkeersvrij gemaakt. De Stroate, het jeugdcultuurcentrum voor alle expressievormen van hiphop, was ook terug van de partij. Samen met The Fam en Dansgezelschap BASTA. brachten ze muziek en dans naar de Grote Markt.

The Fam is een hiphopwerking die ontstond eind juni 2018 in De Stroate. Een jaar later richtte choreograaf Keanu Sinnaeve (26) Dansgezelschap BASTA. op voor moderne en hedendaagse dans. Samen met De Stroate namen ze vandaag de straat in tussen de Graanmarkt en Grote Markt.

“We dwingen voorbijgangers te kijken naar het talent dat Kortrijk heeft” – choreograaf Keanu

“We werken vaak samen tijdens evenementen waarbij De Stroate ons integreert in hun setlist. Hiphop en modern vullen elkaar aan”, zegt Keanu. “Mensen vinden zelden hun weg naar ons, dus wij brengen onze voorstelling naar hen. Daarvoor is Autoloze Zondag de uitstekende gelegenheid. We dwingen voorbijgangers te kijken naar het talent dat Kortrijk heeft.”

“Door kunst in de straat toe te laten, merken we dat jongeren vaker naar onze werking vragen” – Ouarda (De Stroate)

BASTA. bracht een hedendaags dansstuk van ongeveer 12 minuten om Autoloze Zondag af te sluiten. De dansers droegen een zwarte T-shirt met een woord in het wit waar ze onzeker over zijn. Ouarda Bouchti (34) van De Stroate zong tijdens de dans een lied over zelfliefde en empowerment. “We laten mensen kennismaken met wat we doen en wie we zijn. Door kunst in de straat toe te laten, merken we dat jongeren vaker naar onze werking vragen en we nieuwe leden aantrekken”, zegt Ouarda.

“Of het nu gaat om beatbox, rap of moderne dans, ik ben altijd verrast van de hoogstaande kwaliteit” – toeschouwer Maarten

Maarten Lonneville (30) was één van de enthousiaste toeschouwers. “Ik woon hier pas anderhalf jaar, maar ik bezoek regelmatig de open podia van De Stroate zoals het West-Vlaams kampioenschap slampoetry. Toen ik hoorde dat ze vandaag hier zouden optreden, wilde ik er absoluut bij zijn. Ik moet zeggen, het was geweldig! Of het nu gaat om beatbox, rap of moderne dans, ik ben altijd verrast van de hoogstaande kwaliteit. De bijdrage van De Stroate trekt echt een groot publiek aan. Het is hier veel drukker dan op andere plaatsen”, vertelt Maarten. “Het is altijd fijn wanneer er iets te beleven valt in het stadscentrum. Persoonlijk ben ik een fan van autoloze zondagen. Er is geen druk verkeer en mensen zijn toegankelijker. De charme van een dorp waar het tempo verlaagt.”