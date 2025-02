De Stekselorde viert carnaval met jong en oud: Wordt het Winter of Shirley?

De Stekselorde pakt uit met een rijkgevuld programma. Voor jong en oud. De kandidaten voor de 42ste prins- en prinsesverkiezing zijn Winter en Shirley. Die zullen op zaterdag 15 februari strijden om de kroon in ontmoetingscentrum De Stekke.

Het is ooit anders geweest, maar dit jaar wordt het extra spannend: ‘Wie wordt de nieuwe prins of prinses van carnavalsvereniging De Stekselorde?’ Op zaterdag 15 februari is het zover, tijdens een feestelijke avond weten we of het Winter Colasse, dan wel Shirley Monserez wordt.

Kinderfeest

“Ons carnaval begint al in de namiddag”, vertelt Piet Bonte. “Het kindercarnaval start om 14 uur. Clown Piko brengt gedurende twee keer 45 minuten een meespeel- en tovershow voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Na de show wordt er een kinderprins en -prinses uit het derde leerjaar verkozen aan de hand van een praktische proef. Zij mogen dan mee op de praalwagen op zondag 2 maart tijdens de 51ste carnavalstoet in Gullegem.”

Het is feest voor alle kinderen; alle kleuters en leerlingen uit de Bamoschool en de Waterlelie kregen elk een tekening om in te kleuren. Onder hen worden er dan ook leuke prijzen verdeeld. De mooist verklede jongen, het mooist verklede meisje en koppeltje worden door een externe jury verkozen, ook zij worden met mooie prijzen huiswaarts gestuurd. Het einde is voorzien rond 17.30 uur, de toegang is gratis.

En dan begint het nog maar pas. Hoogtepunt is de prinsverkiezing in oc De Stekke. Die begint om 20 uur. “De verkiezing bestaat uit tien proeven telkens op 100 punten”, vervolgt Piet Bonte. “Enkele proeven kennen de kandidaten al. Ze weten dat ze zoveel mogelijk kaarten aan de man of vrouw moeten brengen. Dan is er een stemming, een voorstelling en worden ze uitgenodigd om een nummer te brengen op het vrij podium. Voorts zijn er vijf praktische proeven die ze alleen of met een helper zullen moeten uitvoeren. De tiende proef is de zaalproef. Daar zullen ze op hulp van de supporters moeten rekenen. Tijdens de pauze is er een optreden van zanger Michael Angelo.”

Jezus of Betsy

De kandidaat-prins of -prinses zijn er helemaal klaar voor. Kandidaten zijn Winter Colasse en Shirley Monserez. Winter (20), is student biologie aan de Kulak. Hij is de zoon van Maggy van Collie, die niet onbekend is in carnavalmiddens. “Ik reken op de steun van Chiro Oltegoare, waarbij ik al drie jaar leider ben. Ik zal opkomen als Jezus en zijn 12 apostelen.”

De andere kandidaat woont nog niet zo lang in Moorsele maar is er ondertussen al lang geen onbekende meer. Shirley Monserez komt op als ‘Betsy’s big Party’. “Ik ben afkomstig van Tielt, in Moorsele woon ik sinds 5 november 2021”, vertelt ze. “Ik studeerde voedings- en dieetkunde in Gent en na enkele jobs in de horeca kwam ik met mijn partner Sander Buyse in Moorsele terecht waar we een traiteurdienst hebben. We hebben een zoontje, Warre, die wordt twee jaar in mei. Ooit in mijn leven zou ik deelnemen aan een carnavalsverkiezing, had ik mezelf beloofd. Dit jaar is het zover! Een carnavalsnaam heb ik nog niet, de Chiro zal wellicht Winter steunen. Als de rest van de gemeente mij steunt komt het wel goed!” (lacht)

Seniorenfeest

Dat het feest tot laat in de nacht zal duren hoeft geen betoog. En nog is het niet afgelopen, het derde luik van het carnavalsfeest is voor de senioren. Dat feest vindt plaats op maandag 17 februari vanaf 14 uur. Dan organiseert De Stekselorde voor het eerst een seniorenfeest en dit in samenwerking met thuiszorg Het Zorgteam. Topattractie is Arjen. Hij zal voor de nodige ambiance zorgen met zang, goocheltrucs, leuke grappen en enkele verrassingsacts.

Kaarten voor het seniorenfeest kunnen enkel in voorverkoop gekocht worden. Die kosten 7 euro, taart en koffie inbegrepen. De kaarten zijn te verkrijgen in cafés De Platse en De Kroone, bij thuiszorg Het Zorgteam, via contact@stekselorde.be of via 0486 43 93 11.