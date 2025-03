“Dé sport voor wie fysiek en sociaal actief wil blijven”: wandelvoetblclub Essevee Old Stars bestaat zeven jaar

Waregemse mannen ouder dan 55 jaar en vrouwen boven de 40 jaar spelen bij de Essevee Old Stars wandelvoetbal. Dat is een voetbalvariant die ervoor zorgt dat iedereen sportief bezig blijft en sociaal contact blijft behouden. Oud-scheidsrechter Johny Ver Eecke is de trotse peter van dit lovenswaardig project.

“Onze club werd in 2017 door bezieler Johny Ver Eecke boven de doopvont gehouden”, vertelt woordvoerder Dirk Verhelst.

“Als gewezen nationaal en internationaal scheidsrechter integreerde hij het wandelvoetbal in de structuur van Zulte Waregem bij toenmalig CEO Eddy Cordier. Hij kreeg aanvankelijk de hulp van pioniers Geert Van Assche, Greta Vandenbossche, Dirk Heyde en Paul D’Haene, die nu nog altijd bij de club zijn.”

“Na een loopbaan bij De Post, geniet Johny nu met volle teugen van zijn pensioen. Hij is nog steeds actief bij Zulte Waregem, waar hij instaat voor de ontvangst en begeleiding van de scheidsrechters. Hij doet hetzelfde bij Harelbeke. Hij zag het ledenaantal van onze club stijgen van 15 naar 40 leden en kan ondertussen rekenen op de hulp van een grote en enthousiaste kerngroep.”

“We gaan ‘tope’ de strijd aan tegen de vereenzaming van senioren in maatschappij” – Dirk Verhelst

De wandelclub Essevee Old Stars werd opgericht met als doel mensen boven de 55 jaar in beweging te houden en het sociaal contact te behouden en/of te bevorderen. In den beginne was er dan ook nog geen sprake van vriendschappelijke wedstrijden, laat staan tornooien.”

“Op heden is er ook een damesploeg actief en zijn de meeste mannen zestigplussers geworden. De regels van wandelvoetbal zijn eenvoudig en gelijken veel op die van het gewone minivoetbal. Er zijn wel twee belangrijke verschillen: er mag niet met de bal worden gelopen en de bal mag niet hoger dan 1 meter worden gespeeld.

Naarmate er meer clubs bijkwamen werd er hier en daar al eens tegen elkaar gespeeld en vonden de eerste tornooien plaats.

Graag naar Spanje

Ondertussen worden er vriendenmatchen afgewisseld met mini-tornooien van halve dagen en één- en meerdaagse organisaties. Iedereen speelt volgens zijn eigen niveau en competitiviteit.

“We spelen regionaal (Vlameringe, Westhoek, Rumbeke,…), nationaal (Brugge, Leuven, Genk,…) en internationaal (Nederland en Frankrijk). Voor de verre verplaatsingen kunnen we een busje van Essevee gebruiken. Onze ambitie reikt tot in Spanje met tegenstrevers zoals Schalke 04, PVS Eindhoven, Feyenoord, Chelsea en Marseille.”

Laagdrempelig

Door het wandelvoetbal kunnen sportliefhebbers hun favoriete sport dus blijven beoefenen. De snelheid ligt beduidend lager, waardoor de sport erg toegankelijk is voor oud-voetballers en niet-voetballers. Iedereen vindt er zijn uitdaging. Ondertussen zijn de meeste mannen ouder dan 60 jaar.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 90 euro. Daarvoor is iedereen verzekerd en wordt voorzien van kledij: polo, trainingsjas en -broek. De oefenstonden van ongeveer anderhalf uur gebeuren onder begeleiding: op donderdag gezamenlijk in de sporthal van Beveren-Leie en op het kunstgrasveld van Essevee aan de Zuiderlaan (om 15 uur) en op dinsdag in de sporthal van het Gaverke (om 16.45 en 18.15 uur).”

“De communicatie gebeurt via Whatsapp waarbij de beschikbaarheid voor de ‘trainingen’ kunnen worden aangevinkt. Door het almaar groeiende ledenaantal zal de club genoodzaakt zijn naar grotere oefenmogelijkheden uit te kijken.”

Tegen vereenzaming

“We gaan ‘tope’ de strijd aan tegen de vereenzaming van senioren in de maatschappij”, besluit Dirk.

“Met initiatieven zoals het wandelvoetbal, draagt de community-werking van Essevee alvast haar steentje bij: het wandelvoetbal vormt de ideale gelegenheid om sociaal actief te zijn en te blijven. De Old Stars blijven niet alleen fysiek gezond, maar worden ook geestelijk gestimuleerd. Ze blijven actief, nemen beslissingen en houden zich mentaal scherp.”

Wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van deze bloeiende sportvereniging, mag steeds vrijblijvend een bezoekje brengen. Twee keer gratis meetrainen kan mee helpen beslissen om lid te worden. Er zijn teams voor alle niveaus: mannen, dames en gemengd.