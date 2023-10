De Soupapkes amuseren zich al bijna 20 jaar te pletter

Al bijna 20 jaar trekken De Soupapkes er op dinsdagavond samen op uit. Hun wekelijkse fietstocht of wandeling sluiten ze steevast af in hun stamcafé National, waar ze elkaar tussen pot en pint maar al te graag op de korrel nemen.

De Soupapkes delen allemaal eenzelfde gevoel voor humor. Als ze samen zijn, bestoken ze elkaar met een spervuur aan ironische opmerkingen. Wie een plaagstoot uitdeelt, krijgt onvermijdelijk een gevatte repliek terug. Het is allemaal niet kwetsend bedoeld, maar het is wel tekenend voor hun goede onderlinge verstandhouding. “We gaan graag op stap en we bekvechten voortdurend. Maar op het einde van de avond is alles vergeven en vergeten, en de week erna zijn we opnieuw present”, klinkt het.

“We zijn allen van Rekkem, sommigen zijn zelfs buren. In café National van onze vriend Jean-Marie Ghesquiere zijn we altijd welkom en is het elke week feest. We doen er dan ook alles aan om aanwezig te zijn. Het succes van onze groep zit in de diversiteit qua leeftijd en opleiding. Onze leeftijd varieert tussen de 55 en 78 jaar. We hebben een dokter in ons gezelschap, een beenhouwer, een lesgever, een fotograaf… We blijven vrienden omdat we compassie hebben met elkaar”, gekscheren ze.

‘Chambrerkes’

“Elke week gaan we fietsen of wandelen. Bij slecht weer spelen we petanque in de tent bij het café. We doen ook activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, workshops, boogschieten, vliegen in een vliegsimulator… In het verleden deden we mee aan Breughelkermis, ‘t Wintert in Rekkem en het Dorp van de Ronde.”

Op 26 december gaan de vrienden naar jaarlijkse gewoonte garnalen slepen aan het strand van Sint-André in Koksijde. “’s Avonds komen onze vrouwen, die zich de ‘Chambrerkes’ noemen, erbij en koken we de vers gevangen garnalen. De ‘Chambrerkes’ gaan niet mee fietsen, maar als we op daguitstap of op weekend gaan zijn ze er ook graag bij”, besluiten ze eensgezind.